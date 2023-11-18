新华社哈拉雷11月17日电（记者张保平）津巴布韦首都哈拉雷市长伊恩·马科内17日宣布，由于霍乱疫情暴发，哈拉雷进入紧急状态。

据当地媒体报道，哈拉雷人口密集的库瓦扎纳区是霍乱疫情暴发最严重的地区，哈拉雷约一半感染者在该地区。政府已采取措施防止疫情蔓延，并建议民众尽量减少到街头摊贩、露天市场等场所。报道援引马科内的话说，此次霍乱暴发是因为城市没有足够的水供应。

报道说，目前津巴布韦62个县中已有45个县报告出现确诊病例，遍布全国所有10个省。津巴布韦卫生部16日公布的数据显示，自今年2月以来，该国因霍乱疫情已致数十人死亡，另有7000多例疑似病例。其中哈拉雷疑似病例2000多例，死亡病例16例。

2008年，津巴布韦暴发了该国历史上最严重的霍乱疫情，造成4000多人死亡。2018年，哈拉雷在霍乱疫情暴发并导致20多人死亡、数千人入院治疗后宣布进入紧急状态。

霍乱是由霍乱弧菌引起的急性肠道传染病，主要经由不洁水源和食物传染，患者常出现呕吐、腹泻、脱水和高烧等症状，重症和延误治疗可致死亡。

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