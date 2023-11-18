媒体记者在2023年亚太经合组织会议国际媒体中心内工作。

本报记者 李志伟摄

在旧金山莫斯康展览中心，旧金山亚洲艺术博物馆设置展台介绍APEC会议周期间馆内特设的中国瓷器、书画、漆器等展览。

本报记者 张博岚摄

2023年亚太经合组织会议国际媒体中心。

新华社记者 李 睿摄

印尼普哇加达一列行驶中的雅万高铁高速动车组。

新华社记者 徐 钦摄

亚太经合组织（APEC）第三十次领导人非正式会议11月15日至17日在美国旧金山举行。连日来，本报记者在现场采访，深切感受到亚太经济合作取得的新进展，正为地区发展注入强大动力，有效增进了民生福祉。接受本报记者采访的与会人士认为，2013年以来，习近平主席出席或主持历次APEC领导人非正式会议并发表重要讲话，以中国主张促进亚太合作，以中国贡献推动亚太发展，以中国智慧凝聚亚太共识，推动各方共同构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。

“只有和睦相处、合作共赢，繁荣才能持久，安全才有保障”

“10年前，我提出推动构建人类命运共同体的理念。亚太经合组织制定的布特拉加亚愿景，明确提出2040年建成亚太共同体，为亚太合作指明了方向。近年来，针对全球迫切需要，我又提出了全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，旨在推动各方携手应对各种全球性挑战、促进全球共同发展、增进全人类福祉。中方愿同亚太各方一道，推进落实这些倡议，共同建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。”当地时间11月16日，习近平主席向在旧金山举行的亚太经合组织工商领导人峰会发表题为《同心协力 共迎挑战 谱写亚太合作新篇章》的书面演讲时表示。

美国旧金山海滨9号码头，停泊着一艘百年古船——克拉马斯号。这艘三层白色游船早已结束了海上巡游的任务，现在成为美国旧金山湾区委员会的办公场所。APEC会议期间，这艘古船一改往日的宁静，变得格外繁忙，上下船的人络绎不绝。美国旧金山湾区委员会总裁、首席执行官吉姆·旺德曼告诉记者，11月13日至17日，这里举办主题为“APEC遇见加州和硅谷”的论坛，分别就贸易、投资、能源、气候变化、科技与创新等议题展开讨论，为APEC成员高级代表与旧金山湾区的企业精英搭建交流合作的平台。

站在船上，望着广袤无边的大海，更加让人感受到同舟共济的重要性。在古船顶层甲板上，旺德曼指着湾区周边的高楼大厦对记者说：“亚太命运共同体理念为亚太大家庭开放合作指明了方向。亚太经济体相互依存度高，只有和睦相处、合作共赢，繁荣才能持久，安全才有保障。亚太地区保持较长时期快速发展，得益于打造开放型经济格局的努力，得益于构筑互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系。”

智利太平洋基金会执行主任洛雷托·莱顿认为，习近平主席多次在APEC领导人非正式会议上阐述构建亚太命运共同体的主张，对亚太地区加强区域合作、重振发展活力具有重要意义。中国致力于推动更高层次的互联互通，有助于加强亚太地区各方的联系，提高经济体之间的协同效应，推动跨境贸易合作。

“习近平主席多次在APEC领导人非正式会议上将亚太地区比喻为大家庭，倡导弘扬大家庭精神，这对增强APEC凝聚力至关重要。”普华永道会计师事务所中国及亚太区主席赵柏基认为，当前，经济全球化遭遇一定挫折，通胀和地缘政治给一些经济体经济增长带来威胁，各方需要加强合作，共同克服挑战。

APEC2023筹备委员会联合主席凯文·徐多次参加APEC领导人非正式会议。他说，携手构建亚太命运共同体为APEC发展提供了战略指引，地区各方唯有以战略和长远眼光看待亚太合作，维护APEC在区域合作中的主渠道地位，才能有效因应时代挑战，共同开拓发展新局面。

“中国坚持开放合作，为亚太地区带来诸多发展机遇”

在本次APEC领导人非正式会议举行前，主办方举行了“APEC区域经贸趋势”的媒体发布会。从会上发布信息和媒体提问的内容来看，各方对于保护主义、“脱钩断链”充满担忧，对加强合作与促进发展满怀渴望。

国际货币基金组织近日发布《亚太地区经济展望报告》预测，2023年亚太地区全年经济增长率有望达到4.6%，有望对世界经济增长作出约2/3的贡献。根据亚洲开发银行发布的《2023年亚洲经济一体化报告》，亚太地区经济今年上半年的复苏很大程度上得益于中国，中国对该地区的经济增长贡献率达64.2%。

“开放是亚太合作的生命线。”中国科学院曼谷创新合作中心前主任姜标表示，中国加入APEC以来始终倡导开放的区域主义，致力于推动贸易投资自由化便利化和经济技术合作，为构建开放型世界经济、支持多边贸易体制、引领经济全球化发挥积极作用。“中国坚持开放合作，为亚太地区带来诸多发展机遇，推动地区各方经贸、科技创新和可持续发展合作。”

高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，主动对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》高标准经贸规则，积极推动加入两个协定进程，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，中国践行开放的区域主义，推动构建合作共赢的开放型亚太经济。

“中国是世界第二大经济体，对亚太地区经济复苏和可持续发展发挥着重要作用。”美国旧金山湾区委员会经济研究所高级主管肖恩·伦道夫表示，中国是亚太区域合作和经济一体化的重要参与者，也是许多亚太经济体的主要贸易伙伴和地区产业链供应链的重要节点。今年以来，中国经济持续回升向好，为地区乃至全球经济复苏提供了新机遇。中国国际进口博览会是中国向世界分享机遇的重要平台，有利于维护全球产业链供应链稳定和促进全球开放合作。

在伦道夫看来，美中两国经贸合作是驱动亚太经济增长、促进亚太区域合作的引领力量，因为两国是APEC经济体量最大的两个成员。APEC其他成员乃至国际社会都希望美中关系真正稳下来、好起来，只有这样亚太乃至世界的和平与繁荣才有切实的保障。

美国纽约州立大学布法罗分校APEC研究中心主任方碧云认为，中国是亚太地区许多大宗商品流动的关键节点。APEC成员欢迎中国在促进经济合作方面发挥更大作用，进一步稳定亚太地区的贸易网络。

“亚太需要在绿色创新领域积极合作，实现共同、可持续发展”

去年11月，在湄南河畔，习近平主席全面总结“亚太奇迹”的经验与启示，深刻阐述中国式现代化的历史逻辑、现实路径和时代意义，为亚太合作指明方向。

“绿色发展和创新发展是中国式现代化的特色，值得APEC其他成员学习。”伦道夫说，他从上世纪80年代起多次访问中国，每一次都会发现新的变化。美国旧金山湾区与中国有关方面在创新领域开展了富有成效的合作，期待未来合作领域进一步拓宽和加深。

美国旧金山湾区帕洛阿尔托咨询公司主席保罗·麦恩泰上个月刚刚访问中国，在东西部不同城市考察“智慧乡村”“绿色能源”发展情况，对中国各地经济的蓬勃发展印象深刻。他深有感触地表示，中国政府非常重视对创新企业的支持，中国经济充满韧性与活力，“本次APEC会议将推动亚太经济创新与包容性发展，在互利中合作共赢，在良性竞争中互惠互利。”

今年APEC会议的主题是“为所有人创造一个有韧性和可持续的未来”，目标是建设“相互连接、创新和包容”的亚太地区，重点讨论可持续发展、数字化、贸易便利化、能源安全和粮食安全等经济议题。在多个论坛上，中国的可持续发展受到高度关注，与会人士普遍认为中国在绿色发展、数字经济等领域走在了世界前列。

在“绿色创新与可持续发展论坛”上，APEC可持续能源中心主席朱丽表示，根据APEC各成员的实际需求，该中心开展能源合作动态和趋势研究，推动中国先进、实用的能源技术、装备、服务和标准“走出去”，与地区国家加强能源合作，提供能源发展借鉴。同时，推动建设可持续城市和社区、举办APEC可持续城市研讨会等，搭建地区国家交流合作平台，实现共同发展。

“中国海上风电装机容量占全球总装机容量的约50%，非常了不起。”美国加利福尼亚州能源委员会主席大卫·霍赫希尔德说，他长期关注中国在清洁能源领域取得的突出成就，中国在电动汽车、光伏发电等方面引领发展潮流，为国际社会应对气候变化等共同挑战作出积极贡献。他期待加州未来在新能源领域加强与中方合作。“无论如何，我们都必须在气候问题上伸出友谊与合作之手。”

美国前能源部部长、国家科学院院士朱棣文表示，中国已成为特高压输电领域和研发利用太阳能、水能、风能等清洁能源的引领者，用更有效、更绿色的方式促进发展。“亚太需要在绿色创新领域积极合作，实现共同、可持续发展。”

亚太经合组织秘书处执行主任丽贝卡·玛丽亚表示，近年来，中国在坚持可持续发展、促进区域共同繁荣方面发挥了重要作用，在生态环境保护、可持续产业发展、推进新能源领域研究等方面作出积极贡献，以实际行动展现了中国坚持可持续发展的雄心，践行了中国在可持续发展方面作出的国际承诺，未来仍将大有可为。

（本报旧金山11月17日电 记者任彦、牟宗琮、陈一鸣、李志伟、陈尚文、张博岚、杨一、时元皓、张朋辉、张梦旭，人民网记者邓圩对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2023年11月18日 05 版）

(责编：卫嘉、胡永秋)