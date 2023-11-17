新华社塔什干11月17日电（记者李奥）《摆脱贫困》乌兹别克文版即日在乌兹别克斯坦出版发行。乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫特为该书撰写了题为《真正的中国奇迹》的序言。全文如下：

中华人民共和国是乌兹别克斯坦共和国近邻和重要战略伙伴。中国拥有五千年悠久历史和璀璨文明，经济保持高速发展，国内生产总值位列世界第二，在国际政治经济中发挥关键作用。40多年的改革开放极大解放了生产力，使中国成为全球制造业第一大国、最大出口国及“世界高科技工厂”。

中国是乌兹别克斯坦最大贸易伙伴国和主要投资来源国，两国在各领域持续开展互利合作。近年来，双边关系实现跨越式发展，上升至全面战略伙伴关系水平，乌方对此高度评价。我于2017年5月首次对中国进行国事访问，同中国国家主席习近平举行会晤，就加强两国各领域合作达成系列共识，为促进双边关系发展起到重要作用。目前，双方正共同落实铁路、发电站、制造业等领域投资合作大项目，积极开展文化人文交流。

乌兹别克斯坦人民同世界各国人民一道，密切关注中国这片古老土地上发生的巨大变化。习近平主席的著作以扎实史实为基础，思想深邃，对思考和解读这些变化具有不可估量的理论和实践价值。由乌兹别克斯坦出版印刷社和中国外文出版社联合出版的《习近平谈治国理政》乌兹别克文版于2017年出版发行，其译者因翻译该书获得2018年第十二届中华图书特殊贡献奖，《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷乌兹别克文版于2021年正式出版发行。

在此，我非常荣幸地向乌兹别克斯坦读者介绍习近平主席另一本重要著作——《摆脱贫困》。该书乌兹别克文版即将在乌出版发行。书中收录了习近平主席1988年至1990年在福建省工作期间就改善福建省贫困人口经济社会状况发表的重要讲话、文章和采访。该书初版于1992年，时隔30多年仍对国家社会治理具有重要指导意义，其丰富内涵和精神价值至今被经济学家、政治学家和广大读者广泛研究。

该书用鲜活的事例生动讲述了中国走过的充满艰辛的扶贫之路，深刻总结了中国脱贫攻坚实践经验，彰显了中国人民的勤劳品质。习近平主席认为，摆脱贫困不仅需要广大人民群众发扬艰苦奋斗精神，进行长期不懈的努力，更需要领导者制定正确的路线方针，坚持廉洁奉公。在《把心贴近人民》一文中，习近平主席引用唐朝著名诗人陈子昂“圣人不利己，忧济在元元”的诗句，提出“各级领导要到群众中走访，熟悉他们工作和生活的状况，倾听人民的呼声，了解人民的愿望”。在谈及靠什么赢得民心的问题时，作为一名经验丰富的政治家和无私奉献的爱国者，习近平主席的回答掷地有声，“靠的就是廉洁奉公，全心全意为人民服务”。

习近平主席在1989年1月18日接受《安徽日报》采访时提出，无论在哪里工作，无论任职多长时间，各级领导都应始终牢记“为官一场，造福一方”。摆脱贫困的一个重要途径是激发乡村发展潜力。习近平主席在书中写道，“地方贫困，观念不能‘贫困’”。每个农村都要充分发挥优势，“贫困地区更要挖掘自身长处和优势”。地方发展的一个重要条件是改善和规范经济环境。只有各行业运行井然有序，从业者恪尽职守、胸怀爱国之情和崇高使命感，经济才能实现快速增长，国家才能取得超出预期的发展成就。

《摆脱贫困》的书名具有重要象征意义，其真正寓意是摆脱意识和思想的贫困。通过仔细研读该著作，我们更加确信，中国完成了一项人类历史上前所未有的革命性的工作，使8亿多贫困人口（按世界银行绝对贫困标准）在短期内实现了脱贫。这是一个真正的中国奇迹。我们在书中看到习近平主席的深谋远虑和爱国情怀，了解到习近平主席亲自参与到这项伟大事业中，时刻同人民站在一起，将自己的一切奉献给扶贫事业。习近平主席从县委副书记到国家元首所走过的人生和职业发展道路是许多人，特别是年轻人的榜样。

近年来，在习近平主席领导下，中国各领域发展取得前所未有的成就。习近平主席开创的崇高事业和伟大变革提高了人民生活水平，保障了国家可持续发展。可以说，习近平再次当选中共中央总书记是民心所盼、众望所归。习近平主席的治国方略、渊博知识、坚韧意志、岁月不改的人民情怀以及团结带领全国各族人民向伟大目标前进的卓越能力在书中得到生动体现。

2020年，乌兹别克斯坦制定了国家减贫战略和目标，目前正在加紧实施有关计划。我国在联合国可持续发展目标基础上制定了全新发展战略，其中一个优先方向是在未来五年内推动经济可持续和包容性增长，实现全国贫困人口减半的目标。同时，我们高度重视深入学习其他国家，特别是中国的减贫经验。乌兹别克斯坦已初步建立以社区为依托，以《贫困户帮扶名册》《妇女帮扶名册》和《青年帮扶名册》为重要组成部分的高效减贫体系并取得显著成果，在较短时间内成功使50多万人摆脱贫困。我相信，中国国家主席、乌兹别克斯坦人民的好朋友习近平先生《摆脱贫困》乌兹别克文版的出版将有助于我们在前期工作基础上动员社会各界为脱贫工作贡献更大力量。

乌兹别克斯坦和中国都是文明古国，拥有共同的价值观。东起西安城、西至古罗马的丝绸之路见证了两国人民数千年的友好交往历史。我们高兴地看到，当前乌中两国在解决相似或相同的发展问题过程中相互帮助、结伴前行。习近平主席这本著作有着丰富的政治、经济和哲学内涵，体现了其本人对脱贫工作和为人民谋福祉的深刻思考，该书在乌问世必将进一步巩固乌中战略合作，促进两国民心相通。

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