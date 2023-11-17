新华社塔什干11月17日电 11月17日，《摆脱贫困》乌兹别克文版首发式暨中乌治国理政研讨会在乌兹别克斯坦首都塔什干举行。本次活动由中国国务院新闻办公室、中国外文局、中国驻乌兹别克斯坦大使馆、乌兹别克斯坦就业和减贫部、乌兹别克斯坦发展战略中心共同主办，外文出版社、福建人民出版社、乌兹别克斯坦出版印刷社承办。中乌两国政要、媒体、智库代表等150余人出席活动。

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫以《真正的中国奇迹》为题为该书作序，表示“该书用鲜活的事例生动讲述了中国走过的充满艰辛的扶贫之路，深刻总结了中国脱贫攻坚实践经验，彰显了中国人民的勤劳品质”“习近平主席这本著作有着丰富的政治、经济和哲学内涵，体现了其本人对脱贫工作和为人民谋福祉的深刻思考，该书在乌问世必将进一步巩固乌中战略合作，促进两国民心相通。”

与会嘉宾认为，面对近年世界贫困人口增加、粮食安全危机加剧的严峻形势，习近平主席的重要著作《摆脱贫困》为推进全球减贫治理、促进可持续发展提供了中国方案。读者可以从实践起点和思想源头上了解习近平主席关于地方治理、消除贫困、推动发展等方面的重要思想，找到中国减贫成功的密码，增进国际社会对中国特色反贫困理论、中国特色减贫道路的认知和理解。

与会嘉宾认为，中共十八大以来，在习近平主席的坚强领导下，中国共产党团结带领中国人民完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。这是新时代中国具有重大标志性意义的成就，也是对世界具有深远影响的中国奇迹。中国的强国建设、民族复兴之路能够为广大发展中国家独立自主迈向现代化、改善民生福祉提供有益借鉴和启示。

与会嘉宾表示，中国和乌兹别克斯坦建交30余年来，两国关系实现长足发展，成为互尊互信的好邻居、互学互鉴的好朋友、互惠互利的好伙伴。当前，两国积极推进“一带一路”倡议同“乌兹别克斯坦－2030”战略对接，不断加强减贫经验交流、产能合作、技术共享、教育培训、人文交流等各领域合作。《摆脱贫困》乌兹别克文版的出版发行，有助于加强中乌两国治国理政经验交流，增进两国人民相互理解。

首发式上，中乌嘉宾共同为《摆脱贫困》乌兹别克文版新书揭幕，中方向乌方赠送了新书。首发式后，两国专家学者围绕中乌治国理政经验进行了交流研讨。《摆脱贫困》乌兹别克文版由外文出版社、福建人民出版社和乌兹别克斯坦出版印刷社共同翻译出版。此前，该书已推出英、法、西班牙、西里尔蒙古、豪萨、斯瓦希里文版。

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