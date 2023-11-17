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“里约三公约”主席国共同发布联合声明

2023年11月17日17:57 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月17日电 近日，中国作为《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（CBD COP15）主席国，与《联合国防治荒漠化公约》第十五次缔约方大会（UNCCD COP15）主席国科特迪瓦、《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（UNFCCC COP27）主席国埃及共同发布了《〈联合国防治荒漠化公约〉〈生物多样性公约〉〈联合国气候变化框架公约〉缔约方大会主席联合声明》。

　　这是生态环境部17日发布的消息。

　　生态环境部部长黄润秋作为CBD COP15主席签署联合声明并发表视频致辞。黄润秋表示，气候变化、生物多样性丧失、土地退化与荒漠化加剧，给人类生存与发展带来严峻挑战。这些挑战在成因和应对措施上密切关联，需要国际社会协同应对。近年来，“里约三公约”相关缔约方大会先后达成土地退化零增长目标、《巴黎协定》、“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”等一系列雄心勃勃的里程碑成果，为全球协同应对土地、气候和生物多样性问题提供了契机和平台。全面有效落实这些成果，推动实现联合国2030年可持续发展目标，是各缔约方当前的首要任务。

　　黄润秋呼吁各缔约方根据公约授权和任务规定，努力推进公约在土地、气候和生物多样性等方面的各项目标，共同构建人与自然生命共同体，确保人类和地球的可持续未来。

　　据了解，《生物多样性公约》和《联合国防治荒漠化公约》《联合国气候变化框架公约》被并称为“里约三公约”，是30多年前在巴西召开的联合国环境与发展大会上通过的，为全球生态环境保护奠定了思想和行动基石。

(责编：王禹蘅、张悦)

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