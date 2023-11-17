新华社北京11月17日电 以色列军队16日向加沙地带南部城市汗尤尼斯以东的区域空投传单，敦促当地民众撤离。以国防部长约亚夫·加兰特同一天表示，以军行动进入“下一阶段”。

据英国媒体报道，汗尤尼斯以东的加拉拉、库扎阿、拜尼苏海莱和阿拜桑阿四个城镇16日收到以军投放的传单，内容是要求民众立即撤离。外界由此猜测，以军或将扩大地面行动范围。以军在向加沙地带北部发起地面行动前也散发过类似传单。

这张以色列国防军11月16日发布的照片显示，以军在加沙城西部地区进行军事行动。新华社发

加兰特16日视察国防军一处指挥中心时说，以军已完全占领加沙城西部地区，行动进入“下一阶段”。不过他没有说明下一阶段的作战计划。

加兰特15日说，地面行动将最终“覆盖北部和南部，哪里有哈马斯，我们就会打击哪儿”。

据美联社分析，以军行动第一阶段是持续轰炸整个加沙地带，重点打击巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的军事设施。第二阶段开始于近3周前，重点是摧毁哈马斯在加沙地带北部的军事能力，包括地道网络，重点是夺取加沙城。第三阶段将是攻打加沙地带南部。

11月16日，巴勒斯坦人在加沙地带中部的一所学校内暂时栖身。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

加沙地带人口目前集中在南部，包括大量从北部逃难的人。如果以军攻打加沙地带南部，200多万人的去处将是问题。以军寻求在海滨城镇马瓦西建立所谓“安全区”，但该地面积狭小，仅有几平方公里，难以容纳大量人口。

包括联合国机构和国际慈善团体在内的18个组织负责人16日发表联合声明，反对单方面建立“安全区”。

世界粮食计划署警告，加沙地带食品缺口巨大。10月21日以来，共1129辆运输援助物资的卡车进入加沙地带，其中447辆运载食物，还不够7%的加沙民众吃一天。

11月15日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们查看遭以色列空袭后的建筑废墟。新华社发（亚西尔·库迪摄）

以色列切断了对加沙地带水、电和燃料等供应。加沙地带主要通信运营商16日说，由于燃料用尽，加沙地带的通信和网络再次中断。加沙民众无法联系亲人，也不能打电话叫救护车。

以军目前还在搜查加沙地带最大医院希法医院。以方指认哈马斯在该医院下方地道中设置“指挥中心”，不过以军攻入医院后并未找到相关证据。以军16日声称，在院区室外找到一个地道入口，并在一辆皮卡车上发现几把步枪、一些榴弹和弹匣。

以军还在希法医院附近一栋建筑里找到一具被扣押人员尸体。按照美联社说法，哈马斯扣押的大约240人中，有3人确认死亡，另有4人获释、1人获救。卡塔尔和美国正在斡旋哈马斯和以色列互相释放被扣押人员。

加沙地带卫生部门最新数字显示，以军的军事行动已造成超过11470名巴勒斯坦人死亡，其中三分之二是妇女和儿童。以色列方面称约1200人在新一轮冲突中死亡。（王宏彬）

(责编：王禹蘅、张悦)