人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

有关部门介绍近期优化签证和提高入境旅游便利化政策措施

2023年11月17日17:46 | 来源：新华网
小字号

　　新华社昆明11月17日电（记者徐壮、严勇）中国国际旅游交易会期间，文化和旅游部17日在昆明举行中国入境旅游政策发布会，外交部、国家移民管理局有关负责人介绍了近期采取的优化签证和提高入境旅游便利化政策措施。

　　外交部领事司有关负责人介绍，为了给外国人来华旅游等提供更多渠道和便利，外交部积极调整外国人来华签证和入境政策，恢复实施单方面免签政策。持续优化签证办理体验，简化申请人办理签证手续，对符合条件的申请人临时性免采指纹。大幅优化外国人来华签证申请表，减少7个大项、15个子项填报内容，优化简化幅度达34%。逐步取消来华签证申请预约办理安排，目前已有近100个驻外使领馆实现“随到随办”，并将于今年年底前基本实现全球驻外使领馆全部取消签证申请预约。此外，全球260个驻外使领馆持续畅通申办渠道，着力提高签证服务质量，签证申请人在大部分情况下可在任一签证申请地点递交签证申请。

　　国家移民管理局外国人管理司有关负责人介绍，为服务保障国家高水平对外开放，便利中外人员往来，促进对外交流合作，国家移民管理局不断优化移民出入境政策措施。口岸签证政策方面，目前已在全国入境量较大的77个城市99个对外开放口岸开展口岸签证业务；过境免签政策方面，在所有对外开放口岸对各国公民实施24小时过境免签政策，在18个省（区、市）23个城市31个口岸对54个国家人员实施72/144小时过境免签政策；区域性入境免签政策方面，包括港澳地区外国人组团入境广东144个小时免签、东盟10国旅游团入境广西桂林144小时免签、上海邮轮入境15天免签、海南59国人员入境30天免签等。

(责编：牛镛、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部