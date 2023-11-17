新华社昆明11月17日电（记者徐壮、严勇）中国国际旅游交易会期间，文化和旅游部17日在昆明举行中国入境旅游政策发布会，外交部、国家移民管理局有关负责人介绍了近期采取的优化签证和提高入境旅游便利化政策措施。

外交部领事司有关负责人介绍，为了给外国人来华旅游等提供更多渠道和便利，外交部积极调整外国人来华签证和入境政策，恢复实施单方面免签政策。持续优化签证办理体验，简化申请人办理签证手续，对符合条件的申请人临时性免采指纹。大幅优化外国人来华签证申请表，减少7个大项、15个子项填报内容，优化简化幅度达34%。逐步取消来华签证申请预约办理安排，目前已有近100个驻外使领馆实现“随到随办”，并将于今年年底前基本实现全球驻外使领馆全部取消签证申请预约。此外，全球260个驻外使领馆持续畅通申办渠道，着力提高签证服务质量，签证申请人在大部分情况下可在任一签证申请地点递交签证申请。

国家移民管理局外国人管理司有关负责人介绍，为服务保障国家高水平对外开放，便利中外人员往来，促进对外交流合作，国家移民管理局不断优化移民出入境政策措施。口岸签证政策方面，目前已在全国入境量较大的77个城市99个对外开放口岸开展口岸签证业务；过境免签政策方面，在所有对外开放口岸对各国公民实施24小时过境免签政策，在18个省（区、市）23个城市31个口岸对54个国家人员实施72/144小时过境免签政策；区域性入境免签政策方面，包括港澳地区外国人组团入境广东144个小时免签、东盟10国旅游团入境广西桂林144小时免签、上海邮轮入境15天免签、海南59国人员入境30天免签等。

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