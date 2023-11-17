人民网巴黎11月17日电 （记者尚凯元）16 日，2023第九届欧洲论坛在巴黎和上海会场同时举行。此次论坛由中欧国际工商学院和法国巴黎大区工商会主办，主题为“中法经贸合作：机遇与挑战”。来自中法两国政府、企业界和学术界的诸多嘉宾就中国市场的特殊性、复杂性，以及如何在数字经济时代更好在华发展等话题展开深入探讨，以期增进对双边市场的认识，促进双边商业往来，推动中法关系行稳致远，共同书写中法合作新篇章。

巴黎工商会会长、巴黎大区工商会副会长苏米亚·马林堡（Soumia MALINBAUM）指出，中国拥有一个由 4 亿多中产阶级支撑的国内市场。近年来，中国市场的升级转型，加上中国人对数字技术的热衷，消费“少而精”的新趋势正在引起中国消费者的共鸣，给法国消费品和服务行业带来了新的机遇。

“法国企业一直致力于中国市场，并通过创新、投资和就业来证明这一点。”法国驻华大使白玉堂在视频致辞中指出，从企业数量上看，法国是在华投资最多的欧洲国家，在华拥有2000多家公司，员工总数30多万人。法国企业在中国大力开展创新，其中许多已经建立了研发中心，并通过与合作伙伴或者初创企业合作，投资于创新生态系统。

在日前举办的第六届进博会期间，欧莱雅作为首家跨国美妆企业在创新孵化专区内设立展区，并为2023年北亚Big Bang美妆科技创造营的17家获胜企业颁奖。欧莱雅集团董事长让-保罗·阿贡在论坛分享中指出，中国是一个充分且高度竞争的市场，中国消费者对产品质量有着高要求，对于新技术接受速度快，这催促集团不断创新，并反哺其他市场。

论坛期间举办了主题为“数字时代消费升级”的圆桌讨论，中法企业分享了在中国市场的数字转型经验。达索系统家居与生活方式副总裁伯努瓦·道钦（Benoit DAUCHIN）指出，消费趋势越来越个性化，需要借助数字化手段去满足消费者的不同需求。卡慕干邑世家总裁西里尔·卡姆斯（Cyril CAMUS）认为，社交平台成为了解中国消费者兴趣流向的重要渠道，“这些新趋势既是挑战，也是先进的企业发展经验。面对这些消费新趋势，如果不能快速学习应对，就会失去对中国市场的掌控力。”

中国驻法国大使卢沙野表示，中法双边贸易额和相互直接投资稳步增长，高端制造、现代服务业、数字经济等领域潜力巨大，包括电动汽车在内的绿色转型产业合作大有可为。中方欢迎法国企业积极参与高质量共建“一带一路”，共享发展机遇。

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