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共话中国经济新机遇丨专访：“中国是新西兰的重要市场”——访新西兰贸易发展局大中华区主任白安祖

2023年11月17日16:59 | 来源：新华网
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　　新华社惠灵顿11月17日电 专访：“中国是新西兰的重要市场”——访新西兰贸易发展局大中华区主任白安祖

　　新华社记者卢怀谦 陈正安

　　新西兰贸易发展局大中华区主任安德鲁·怀特（中文名白安祖）日前在接受新华社记者书面采访时表示，中国是新西兰最大贸易伙伴和最大出口市场，对于新西兰贸发局所服务的企业来说，中国市场商机巨大。

　　近年来，中国和新西兰贸易关系越来越密切，2022年双边贸易额达到400多亿新西兰元（1新西兰元约合4.3元人民币）。白安祖说：“中国是新西兰的重要市场，并将继续如此。新西兰和中国将保持这种牢固的贸易关系。”

　　谈到两国经贸合作的领域，白安祖说，贸发局一项调查显示，中国一线城市的消费者对新西兰作为优质食品和饮料来源的评价非常高。在农业科技、创新产业、交通物流及健康护理技术等方面，新西兰企业也可以在中国找到市场并发现更广阔的合作机会。此外，中国力争2060年前实现碳中和，也为两国企业在转型以实现低碳未来方面提供了合作机会。

　　谈及第六届中国国际进口博览会，白安祖说，今年新西兰企业保持了往年强劲的参与势头。从首届进博会开始，新西兰企业就踊跃报名参加，参会企业的反馈也普遍十分积极。

　　“事实证明，进博会确实在打开市场、推出新产品和服务以及建立合作关系等方面，有效地帮助了这些新西兰企业。”他说，“我们认为进博会是新西兰企业建立其中国市场影响力和形象的绝佳机会，这是一个展示新西兰企业和巩固重要伙伴关系的平台。”

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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