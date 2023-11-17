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泰国300多名师生来广东体验潮汕文化

2023年11月17日15:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京11月17日电 （记者简承渊）近日，由汕头大学、泰中华文教育基金会共同举办的2023“汕头传统文化之旅”夏令营开营仪式在汕头大学东海岸校区举行。

此次夏令营活动共有来自泰国华文学校的300多名师生参加，同时他们也是潮汕籍华侨后代。在为期10天的夏令营中，这些青少年会欣赏到潮汕英歌舞、潮剧、潮汕大锣鼓等别开生面的“潮文化”；参观开埠馆、侨批馆、文化馆、历史文化博览中心实地学习“潮历史”；游玩小公园、东海岸、潮州古城等名胜景地感受“潮魅力”。

泰国泰中华文教育基金会会长魏青表示，希望通过此次活动，让大家亲身感受祖国家乡的巨大变化，学习中华文化和潮汕地方特色文化，增强对祖国和故乡的认同感和自豪感，成为传递中泰友谊的参与者。

泰国泰中华文教育基金会成立至今十多年来，每年组织泰国的学生和老师参加国内各种夏令营活动、大乐园活动、本土中文老师培训、短期汉语培训班等各类活动，还组织大批校长及老师到中国各高校、中小学考察访问交流，帮助泰国学校跟中国学校结对，输送大批泰国优秀学生到中国各高校留学及短期培训，推动泰中两国教育的交流合作。

(责编：于洋、张悦)

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