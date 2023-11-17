新华社联合国11月16日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军16日表示，安理会改革应锚定根源性问题，秉持系统观念，凝聚广泛共识。

张军在第78届联合国大会全会审议安理会改革问题时表示，安理会成立78年来为消弭冲突、避免战争发挥了不可替代作用。同时，安理会的问题也必须得到正视，最根本问题就是组成不公、代表性不足、结构不合理，单一阵营长期主导安理会事务。只有找准“病根”才能对症下药，改革也才能有的放矢。

张军表示，当前安理会运作深受地缘对抗、强权政治、双重标准等影响，团结合作氛围受到严重冲击，凝聚力和行动力遭到严重削弱。中国同广大会员国一样，呼吁并支持对安理会进行全面、有意义、系统性改革，确保安理会有效履行联合国宪章赋予的职责，及时回应国际社会期待，有力维护国际和平与安全。

张军说，安理会是集体安全机制的核心，必须反映国际政治现实和未来发展趋势，必须体现世界多极化、国际关系民主化、全球南方群体性崛起的历史潮流。安理会改革的唯一正确方向就是切实增加发展中国家代表性和发言权，这是绝大多数会员国的共同心声。任何背离这一方向的改革都不可接受。

张军表示，安理会改革事关会员国根本利益和全球治理体系调整，牵一发而动全身。复杂问题没有简单解决办法。任何改革方案都必须兼顾各方关切，必须经得起时间和历史的检验。改革必须真正体现国际公平正义。

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