新华社里斯本11月16日电 2023年网络峰会16日在葡萄牙首都里斯本落幕。与会专家在接受新华社记者采访时表示，峰会希望与中国企业加强合作，期待中国在消除全球数字鸿沟方面发挥更大作用。

网络峰会初创企业和投资商部门负责人里卡多·利马表示，中国在人工智能领域实力强大，峰会希望与中国企业开展合作。中国企业的科技发展能为其他国家提供学习机会，同时，峰会也可以帮助中国企业开拓更大市场。

联合国开发计划署首席数字官罗伯特·奥普强调了中国在消除全球数字鸿沟方面的关键作用。他说，技术和创新对于消除数字鸿沟至关重要，中国在技术创新方面表现突出，尤其是在利用数字技术推动绿色转型方面不断有奇思妙想，总能推陈出新。

国际电信联盟数据显示，虽然2023年全球未接入互联网的人数从2022年的27亿减少至26亿，但根据目前趋势，实现2030年全球互联互通目标的可能性很小。奥普指出，数字鸿沟问题紧迫，发达国家和发展中国家之间，以及城乡之间存在明显差异。加快落后国家的数字发展是联合国的首要任务之一，需要采用多种技术和方法，中国在该领域可以发挥更大作用。

本届峰会于11月13日至16日举行，吸引了来自153个国家和地区的7万多名代表参加，其中包括来自2600多家初创企业的代表。今年参会代表中，女性超过40%，“女性在科技界中的角色”专场活动成为今年峰会的亮点。（参与记者：温新年、陈俊侠、赵丹亮）

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