当地时间11月16日，由中国中央广播电视总台与美中青少年学生交流协会等团体联合举办的“中美人文交流友好对话”在美国旧金山举行，共话中美两国人民间代代相传的友谊，拉紧人民纽带、增进人心沟通。

中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄，美国友人、前艾奥瓦州友好省州委员会委员萨拉·兰蒂，美国史迪威将军外孙约翰·伊斯特布鲁克，福建鼓岭历史文化研究者穆言灵出席活动并致辞。飞虎队老兵哈里·莫耶，美国艾奥瓦州马斯卡廷中国友好委员会主席丹·斯泰恩，美国友人金伯利夫妇，美中航空遗产基金会主席杰弗里·格林，美中青少年学生交流协会会长庄汉杰，美国海伦·福斯特·斯诺基金会主席亚当·福斯特，美国华盛顿州斯特拉孔市市长穆里以及来自华盛顿州林肯中学的师生代表等美国友好人士和团体参加活动。

慎海雄说，中美元首旧金山会晤，举世瞩目。旧金山必将成为稳定中美关系的新起点。习近平主席指出，中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。发展好中美关系，需要汇聚各方力量。目前，中美两国已建立284对友好省州和城市，两国人民的友谊不止跨越大洲，更是经历了时间的检验，人民友好交往源远流长、生生不息。

慎海雄表示，刚才播放的用总台“8K+AI”技术修复的飞虎队、鼓岭等历史图片，让历史“活”了起来，让人重温一段段激情澎湃的过往。中美关系是世界上最重要的双边关系，媒体在其中发挥着促进人文交流、增进彼此友好的重要作用。作为当今世界体量规模最大、业务形态最多、覆盖范围最广的综合性国际传媒航母，中央广播电视总台一直努力为中美两国人民架设互学互鉴之桥、合作交流之桥。2024年中美将迎来建交45周年。习主席说，国之交在于民相亲。希望有更多的朋友加入进来，一同为中美关系注入源头活水。

△中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄

兰蒂表示，昨天在美国友好团体联合欢迎宴会上，习近平主席提到艾奥瓦州时面带温暖笑容，令人倍感亲切。习近平主席曾在多次访问艾奥瓦州时告诉这里的老朋友们，美中两国人民可以通过广泛深入的沟通交流种下友谊的种子，相互尊重并建立互信。今年是艾奥瓦州与河北省缔结友好省州40周年，双方人员通过密切往来和分享，了解体验对方的文化和日常生活，加深了彼此间的友谊。她说，世界需要美中这两个世界最大的经济体一起努力，通过卓越的智慧和宽广的胸怀共同解决当今世界面对的关键问题。青年是我们的未来，希望越来越多的美国学生学习中文、到中国去，结识中国朋友、领略中国文化，加深彼此认知。愿美中人民间友谊绵延绽放，蓬勃发展。

△美国友人、前艾奥瓦州友好省州委员会委员萨拉·兰蒂

伊斯特布鲁克感谢习近平主席对美中民间交流活动的支持，并期待在习主席的领导下两国人文交流更上台阶。他表示，史迪威将军是中国人民的朋友，他尊重并钦佩中国人民和中国文化，这也成为史迪威家族延续五代人的宝贵传统。人与人之间的互动交流是改善关系、加深理解、增进友谊、维护世界稳定的基石。当人们相互了解时，就会发现大家有很多共同的希望、梦想和追求。史迪威家族将通过为赴美的中国学者提供专项奖学金、开设“国家记忆”图片展等活动，继续推动美中人民深入理解，深化友好关系。

△美国史迪威将军外孙约翰·伊斯特布鲁克

穆言灵十分感激习近平主席对鼓岭的关注以及对民间友谊重要性的强调。她说，友谊是一种持久的感情状态，包含了尊重、陪伴与信任。自己作为“鼓岭之友”，深切地感受到民间交往对两国关系的积极推动作用。过去125年来，“鼓岭之友”与中国人民之间亲密无间，再次证明美中两国人民完全可以跨越制度、文化、语言的差异，建立起深厚的友谊。鼓岭精神是理解、尊重、和平、友谊和爱，鼓岭故事象征着美国人民同中国人民友好交往的延续与传承。“鼓岭之友”会继续把鼓岭故事和鼓岭情缘在下一代人中传承下去、发扬光大，为增进美中两国人民情谊而努力。

△福建鼓岭历史文化研究者穆言灵

活动上，中央广播电视总台分别与美中青少年学生交流协会、美中航空遗产基金会、海伦·福斯特·斯诺基金会交换合作备忘录，在文化、新闻、教育等多个领域展开合作，共同为推动中美人文交流注入新动能。

美中青少年学生交流协会致力于加强中美两国青少年的学生交流，推动了包括组织华盛顿州林肯中学118名师生赴华访问等在内的多项中美学生交流活动。美中航空遗产基金会成立于1998年，其宗旨是基于中美共同的航空历史，教育年轻一代传承飞虎队精神，加强双方对话，促进两国友谊。海伦·福斯特·斯诺基金会由福斯特家族成员于2018年创立，推动中美之间在教育和文化、商业与贸易、地方关系等领域的交往。

活动现场，来自华盛顿州林肯中学的合唱团演唱了中文歌曲《在希望的田野上》和英文歌曲《伴我同行》，祝愿中美友谊的纽带更加牢固，焕发新的活力。同学们还为习近平主席和夫人彭丽媛精心准备了手绘画作《一起向未来》，并用精美的生日贺卡和《生日快乐》歌亲切地为“彭麻麻”送上了生日祝福。总台台长代为接收。

美中青少年学生交流协会、美中航空遗产基金会、海伦·福斯特·斯诺基金会嘉宾，美国友人及家属，以及中央广播电视总台总编室、新闻中心、国际交流局、北美总站、联合国总站、CGTN北美分台等部门负责人参加活动。

（摄影：吕兴林）

(责编：刘洁妍、徐祥丽)