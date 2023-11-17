新华社日内瓦11月16日电（记者王其冰）世界卫生组织与美国疾病控制和预防中心16日发布联合新闻公报指出，估计2022年全球麻疹病例数达到约900万，死亡人数约13.6万，比2021年分别增加18%和43%，其中大多数是儿童。

世卫组织与美国疾控中心联合发布了一份题为《2000至2022年全球消除麻疹进展》的报告。报告指出，麻疹持续对儿童健康构成威胁。2022年，全球有37个国家暴发了大规模或破坏性麻疹疫情，远高于2021年的22个国家。

为预防麻疹，儿童应接种两剂麻疹疫苗。报告指出，虽然2022年全球麻疹疫苗接种率略有上升，但数据显示，2022年仍有近2200万名儿童错过第一剂麻疹疫苗，另有1100万名儿童错过第二剂。全球第一剂麻疹疫苗的接种率为83%，第二剂疫苗接种率为74%，远低于95%这一预防麻疹疫情社区暴发所需的两剂疫苗覆盖率。

报告说，麻疹死亡风险最高的低收入国家疫苗接种率只有66%。在2022年错过第一剂麻疹疫苗的2200万名儿童中，一半以上生活在安哥拉、刚果（金）、埃塞俄比亚和印度等国家。

世卫组织和美国疾控中心敦促各国为所有儿童接种麻疹疫苗及可预防其他疾病的疫苗，并呼吁全球利益攸关方协助为最脆弱的社区接种疫苗。世卫组织免疫、疫苗和生物制品司主任凯特·奥布赖恩说：“世界各地儿童都有权受到拯救生命的麻疹疫苗的保护，无论他们住在哪里。”

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