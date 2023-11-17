人民网罗马11月17日电 （记者谢亚宏、郑彬）日前，由广东省政府新闻办和广东省文化旅游厅共同主办的中意友好故事会暨“2023魅力中国——广东文化海外行”启动仪式在意大利首都罗马成功举行。这是继2019年9月之后，中意友好故事会再次登陆亚平宁半岛，以全新视角和更多维度向世界呈现了中意两大古老文明跨时空的“牵手”与“对话”。

从东汉甘英出使罗马，到意大利人利玛窦远涉重洋抵达广东肇庆，将西方自然科学知识介绍到中国，在上千年的时间里，中意两国人民友好交往、相互扶济的佳话世代相传。中意两国深厚的历史底蕴和丰富多彩的文化，也共同为世界文明做出了重要的贡献。此次活动通过精彩纷呈的文艺表演、感人至深的友好交往故事，为双方进一步加深了解，分享彼此文化传统提供了平台。

广东省委常委、宣传部部长陈建文在致辞中表示，此次活动旨在落实中意两国领导人巴厘岛会晤达成的重要共识，面对面、心贴心讲述两国人民交流交往的动人故事和深厚情谊，书写中意友好新篇章。在两国友好往来的大背景下，广东愿与意大利朋友们一道，进一步深化双方经贸投资、科学技术、人文交流等领域的务实合作，推动两地在更高层次、更宽领域上实现共赢发展。

中国驻意大利使馆公使衔参赞李滨则表示，长期以来，意大利一直走在欧盟对华交流前列，两国互为重要经贸伙伴。当前中意各领域对话交流已全面重启，中国持续释放的巨大发展潜力将给包括意大利在内的各国带来新的机遇。中方真诚欢迎意大利各界人士到包括广东在内的中国各地走走看看，寻找更多互利共赢的合作契机。

参会者纷纷表示，国之交在于民相亲，民相亲在于心相通，通过此次活动，更加深刻地理解了中意两国文化的独特魅力，感受到双方人民间的深厚友谊，也期待通过双城互动，为中意两国友好交流添砖加瓦。

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