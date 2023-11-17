新华社旧金山11月16日电（记者兴越 刘亚南）亚太经合组织部长级会议15日在美国旧金山闭幕。为期两天的会议围绕支持多边贸易体制、区域经济一体化、供应链合作、数字经济、促进包容、可持续贸易投资等议题进行了讨论。

中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在会上发言时表示，亚太经合组织应积极推动世界贸易组织第13届部长级会议就恢复争端解决机制运行、粮食安全、电子传输临时免征关税、新成员加入等议题取得成果。

王受文指出，亚太经合组织要秉持开放的区域主义，坚持亚太自贸区主渠道地位。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）是亚太经合组织领导人共同确定的亚太自贸区两条可能路径，要坚持开放包容、不断推进扩员进程，以惠及更多经济体。各方要避免在区域内搞封闭排他的“小圈子”。

会议联合主席、美国贸易代表戴琪在闭幕发言中说，亚太经合组织成员已就会议联合声明的几乎所有内容达成共识，正在继续努力以最终敲定声明。

明年，秘鲁将作为轮值主席举办亚太经合组织有关活动。秘鲁外交部长哈维尔·冈萨雷斯-奥莱切亚在本次会议上表示，希望在今年取得进展的基础上继续前进，努力为更多弱势群体赋能，特别是妇女、青年和中小型企业。

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