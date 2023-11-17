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中国驻非盟使团举办“金融支持中非‘一带一路’合作”研讨会

2023年11月17日10:11 | 来源：新华网
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　　新华社亚的斯亚贝巴11月16日电（记者汪平）中国驻非洲联盟（非盟）使团日前在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举办“金融支持中非‘一带一路’合作”研讨会。

　　中国驻非盟使团、非盟委员会、联合国非洲经济委员会的官员，以及中非主要金融机构高级代表和智库代表参加了为期一天的研讨会。

　　中国驻非盟使团团长胡长春在研讨会上表示，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上个月在北京成功举办，中国宣布支持高质量共建“一带一路”的八项行动，中方将统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目。金融支持将为中非高质量共建“一带一路”注入更强劲动力。

　　非盟委员会总干事法萨拉·西吉勒马西发表线上致辞说，实现共建“一带一路”倡议的目标将进一步促进非中合作。此次研讨会有助于双方评估项目合作，为下一步合作提供可持续的资金支持。

　　埃塞俄比亚卓越国际咨询中心首席执行官盖迪翁·杰拉塔说，共建“一带一路”倡议为非洲国家提供机遇，未来如何持续有效地为合作项目提供资金尤为关键。相信此次研讨会将为非中双方提供有益、可行的新型投融资方案。

　　统计数据显示，中方已在非洲52个国家开展投资，为非洲创造逾百万个就业机会。中国已连续14年保持非洲最大贸易伙伴国地位，2022年中非双边贸易额达到2820亿美元。

(责编：崔越、徐祥丽)

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