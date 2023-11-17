人民网记者 王秀芳

10月26日，“一带一路”青年友好交流项目走进贵州——欧亚国家媒体看贵州活动在贵阳启动。

6天时间里，来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、亚美尼亚等10个共建“一带一路”国家的记者走进贵州4个市（州），用笔端、镜头和亲身体验，深入挖掘贵州各地区、各领域高质量发展的经验做法和突出亮点，积极对外展示中国式现代化的贵州实践。

多彩贵州是自然的珍宝、文化的瑰宝、开放的热土，近年来，贵州创新发展思路，坚持以高质量发展统揽全局，奋力打造西部大开发综合改革示范区、巩固拓展脱贫攻坚成果样板区、数字经济发展创新区、生态文明建设先行区和内陆开放型经济新高地，高质量发展迈出新步伐。

10月26日，欧亚国家媒体看贵州活动在贵阳启动。人民网记者 涂敏摄

逐绿而行 厚植生态优势

深秋时节，观山湖公园碧水环绕、层林尽染，宛如一幅色彩斑斓的精美画卷。公园外围，一条红褐色的步道如项链般串起周边景致，吸引了不少市民观光打卡。

花香鸟鸣相映成趣，亭台楼阁点缀其间。沿着步道缓缓前行，园内风光渐次铺开。“非常雅致，空气新鲜纯净，一切都棒极了。”摩尔多瓦“诺伊”通讯社代表谢尔盖·若鲁迪赞叹不已。

观山湖公园位于贵阳市观山大桥南北两侧，总占地5500余亩，其中森林面积4160亩，园内林木茂盛、空气清新、湖水透澈，是贵阳的城市“绿肺”。

2021年，借贵阳市“一圈两场三改”建设之机，观山湖区围绕观山湖公园、阅山湖公园、营盘坡公园等“城市绿心”，规划了总长约400公里的健康绿道。

欧亚国家媒体记者走进观山湖公园。人民网 阳茜摄

“中央片区以观山湖公园为核心，串联15个口袋公园。”贵阳市生态环境局观山湖分局党组书记、局长曹杨坦言，绿道集生态保护、绿色出行、健身休闲等为一体，致力于让市民“开窗见绿、出门入园”的心愿从蓝图变为现实。

以山体和黄果树大瀑布为载体，在保护原有生态的前提下，通过光影的绚丽笔触，打造有别于日间体验的“超震撼”沉浸式光影视觉盛宴。自2021年6月开门迎客，“夜游黄果树”就备受省内外游客青睐。

夜色阑珊、霓虹闪烁，走进夜幕下的黄果树风景名胜区，绚丽多彩的灯光秀从前广场一路点亮至大瀑布，与远山近景交相辉映，仿若遗落在山水间的“夜间精灵”，引得现场游客惊叹连连。

“大瀑布亮起来的瞬间，真的像仙境！”光影视觉和秀丽山水的“梦幻联动”，让《吉尔吉斯斯坦言论报》商务经理乌玛特库尔·布拉尔基耶娃颇为震撼。她说，对于瀑布这样珍贵的自然景观，当地在有效保护的同时，还能创新发扬其中的意蕴，实在难得。

光影中的黄果树大瀑布。人民网 阳茜摄

作为国内首个以自然峡谷为载体的行浸式夜游地，黄果树夜游项目通过“光影+艺术+文化”协同创新，实现“景+域”融合发展，推出仅3个月，就成功入选贵州首届夜游消费季四大精品夜游目的地。

良好生态环境是最普惠的民生福祉。作为国家生态文明建设先行示范区，贵州深入践行生态优先、绿色发展理念，走出了一条经济发展与生态文明水平提高相得益彰的新路，让青山常在、绿水长流、空气常新。

创新传承 坚守文化自信

贵州是多民族聚居省份，民族文化多姿多彩。千百年来，各民族既悉心呵护、保留、延续着独有的文化传统，又孕育出共同的文化品格，形成了各美其美、美美与共的“文化千岛”。

“你们在什么场合穿苗族服饰？”“手工缝制一套这样的衣服要多长时间？”“衣服上的刺绣图案有什么意义？”……一下车，欧亚国家记者就将身着苗族盛装的邰春花团团围住，请她详细介绍苗族服饰及刺绣技艺。

欧亚国家记者拍摄记录黔东南州施洞镇民族手工艺品。人民网 阳茜摄

邰春花是国家级非遗项目《苗族刺绣》州级代表性传承人，她所在的黔东南州施洞镇苗族文化底蕴深厚，不仅有工艺精湛、精彩纷呈的刺绣和银饰，还有记载苗族历史文化、精美绝伦的苗族服饰。

“这是苗族土布，历经10多道工艺制作而成，纹样是一针针绣上去的。”邰春花大方展示苗族传统服饰，她身后的春花非遗博物馆里，数名绣娘正飞针走线，不一会儿，一只可爱的动物图案就初见雏形。

为传承和弘扬苗族文化，邰春花结合现代审美和市场需求，带领绣娘们将传统纹饰、民族符号等融入刺绣产品，成功打造出苗绣手提包、笔记本等系列产品，深受顾客喜爱。

“苗族服饰和刺绣产品色彩明快，很有特色。”来自土库曼斯坦的托菲克·马梅多夫表示，这是他第一次接触苗族文化，印象极其深刻，已经买了几件手工艺品准备送给朋友。

参观古建筑、欣赏花灯戏、品尝特色美食，漫步在青石板铺成的小巷里，欧亚国家记者在原住民地方特色的浓厚氛围中邂逅旧州慢生活。

旧州古镇位于安顺市西秀区，是中国屯堡文化的发源地和聚集区之一，也是黔中文化核心区。在这里，明代“调北征南、调北填南”的屯堡人仍保持大明遗风，凤阳汉装、屯堡美食等古老的生活习惯至今已传承六百余年。

航拍旧州古镇。人民网 阳茜摄

“我喜欢这里的传统服饰，穿上后像是一位舞者，让我也想跳舞。”欣赏完花灯戏表演，来自格鲁吉亚的记者凯瑟琳·古卢阿迫不及待试穿了花族服饰。她说，旧州古镇的传统服装不仅颜色好看，银饰也很漂亮，自己非常喜欢。

青石街巷纵横交错，传统民居鳞次栉比。依托深厚的文化底蕴和旅游资源禀赋，旧州古镇大力发展以文化品鉴、避暑休闲、农耕体验、特色饮食等为主要业态的乡村旅游，吸引了各地游客纷至沓来。

产业赋能 筑牢发展之基

“在中国，数字经济给人们生活带来巨大益处，数字技术的多场景应用值得各方借鉴、学习。”在国家大数据（贵州）综合试验区交流体验中心，欧亚国家记者们切身感受到了中国在以互联网、大数据和人工智能为代表的新一代信息技术发展所取得的丰硕成果。

贵州是全国首个国家大数据综合试验区。为加快构建以数字经济为引领的现代化产业体系，贵州深入实施数字产业强链和“万企融合”大行动，聚力打造数据中心、智能终端、数据应用三个千亿级主导产业集群，加速实体经济数字化转型。

在国家大数据（贵州）综合试验区交流体验中心，欧亚国家记者体验贵州大数据应用场景。人民网 阳茜摄

2015年至2021年，贵州全省数字经济增速连续七年位居全国第一。眼下，投资10亿元的全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心正加紧建设。作为集聚全球超大型数据中心最多的地区之一，丰富的“算力”，已成为贵州独特的优质资源。

国家大数据（贵州）综合试验区交流体验中心紧紧围绕“传播中心、展示中心、体验中心、教育中心”四大功能定位，为大数据行业发展提供传播、展示、体验、教育窗口，是贵州、贵阳大数据产业发展的微缩景观。

秋日清晨，山间薄雾萦绕，将化屋山水隐藏其中。“就像是一幅传统中国山水画。”登上观景台，来自亚美尼亚的记者帕鲁伊尔·西尼亚夫斯基被美景迷得离不开眼。

化屋村位于黔西市新仁苗族乡，地处六冲河、鸭池河、鸭甸河交汇处，境内山水秀美、风景如画。为吸引更多游客前来，化屋村在峡谷间创新打造“花都里·化屋野奢度假营地。”

航拍掩映在晨间薄雾中的“花都里·化屋野奢度假营地“。人民网 阳茜摄

“营地占地100亩，建在乌江源百里画廊、化屋之巅的悬崖上，右可赏绝美山水风光，左可观获桥梁届‘诺贝尔奖’的鸭池河大桥。”化屋村相关负责人介绍，露营基地现有帐篷40多顶，于今年5月投入运营，是化屋村新的旅游名片。

记者了解到，除休闲观光、定制研学外，“花都里·化屋野奢度假营地”还联动化屋村临近景点，推出水上观光游及滑翔伞、飞拉达、直升机等体旅融合新产品，以带动更多村民在家门口就业增收。

绿色，是贵州高质量发展的鲜明底色。多年来，贵州坚持把绿色植入产业发展“基因”，持续推动经济高质量发展取得新突破。2022年，贵州全省绿色经济占地区生产总值的比重达到46%。

(责编：崔越、徐祥丽)