中新社曼谷11月16日电 (记者 李映民)泰国内政部常务秘书素提蓬16日在曼谷表示，按照内政部长阿努廷的指示，泰国全国范围内已暂停向个人发放在公共场合携带枪支的许可证，以确保人民的安全。

素提蓬表示，内政部已向泰国76个省的省长发出通知，并与有权在首都曼谷市发放持枪许可证的国家警察局协调，暂停发放许可证直至另行通告。

10月3日曼谷暹罗百丽宫购物中心发生枪击事件，随后泰国又发生多起枪击事件，泰国民间控枪呼声甚高。 素提蓬说，11月11日，曼谷又发生枪击事件，案发地点是圣心修道院学校门口，一名女教师在事件中被流弹打死。阿努廷因此下达了暂停发放持枪许可证的指令。

素提蓬透露，通知还要求各省做到以下几点：当地枪支登记官员暂停发放订购和进口空枪或易于改装成真枪的仿制品的许可证；不向空枪或其他仿制品的新进口商或贸易商发放许可证；枪支商店将不再获得订购或进口枪支和弹药的许可证，直至另行通知；拥有空枪或仿制品的人必须向当地官员登记；购买枪支、拥有枪支使用权以及订购或进口枪支和弹药的许可证现在仅颁发给正式注册的射击运动协会。

素提蓬表示，民众如果获知有关非法拥有枪支、枪支仿制品或可能制作相关危险物品的情况，可以向当局举报。

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