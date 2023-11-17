中新社北京11月16日电 达卡消息：孟加拉国卫生服务总局当地时间15日称，截至当天上午，全国24小时内新增24例登革热死亡病例，该国今年累计报告登革热死亡病例达1520例，创历史新高。

据孟加拉国联合通讯社报道，该国卫生服务总局15日发表声明称，今年以来，该国累计报告超29.6万例登革热确诊病例，其中5755人仍在医院接受治疗；9月是登革热疫情最致命的月份，当月共新增396例死亡、79598例确诊。

孟加拉国官方于2000年开始对本国登革热疫情状况进行记录，2023年至今的登革热确诊和死亡病例数均已创新高。孟加拉国2022年的登革热死亡病例为281例。

登革热是由登革病毒引发的急性传染病，主要通过蚊媒传播，多在热带与亚热带地区流行，典型症状包括持续发热、头痛、肌肉痛、关节痛等，严重时可致死亡。该病的暴发通常是季节性的，在雨季期间和之后达到高峰。

路透社14日援引专家的观点报道称，气候变化导致孟加拉国的气温上升和季风延长，为蚊子的繁殖提供了适宜条件，使该国的登革热疫情严重恶化。有孟加拉国医生说，今年发现一些登革热病患出现了不同于以往的症状，一些仅有咳嗽症状的人也确诊了登革热，实际病例数可能高于统计数字。

报道称，目前没有专门针对登革热的疫苗或药物，及早发现和适当的治疗可将死亡人数控制在感染者总数的1%以下。

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