人民网布鲁塞尔11月16日电 （记者牛瑞飞）11月14日，第九届欧洲论坛在布鲁塞尔和上海双会场连线举行。这次论坛由中欧国际工商学院和欧盟中国贸易协会、欧盟中国商会联合主办，主题为“互信与共赢：开创中欧未来20年经济合作的新机遇”。来自中国和欧盟政商学界的决策者、企业家和专家学者们，就中欧未来经济合作的机遇与挑战展开深入探讨。

中国驻欧盟使团团长、特命全权大使傅聪发表主旨演讲。他表示，在当前世界形势充满不确定性、地区冲突不断的背景下，中欧关系不仅关乎双方的共同利益，而且对全球具有重要影响。针对如何促进双边关系发展，他提出三点重要举措：首先，应加强沟通对话，增进互信。过去几个月，中欧双方领导人在环境和气候、数字经济和贸易以及战略问题上频繁互动和对话，达成了广泛共识，为即将举行的第二十四次中欧领导人会晤奠定了坚实基础；第二，应采取更多协调一致的行动来管理分歧。关键是要以积极主动的态度，共同寻找正确的解决办法。缺乏合作只会带来更大的风险，应该反对任何名义的脱钩和保护主义；第三，需要在扩大合作领域方面更具创新性，共同关注气候变化、生物多样性、能源和粮食安全、公共卫生和防止大规模杀伤性武器扩散等。简而言之就是要沟通、行动和创新。他强调，中欧双方有责任加强优势互补，搭建合作平台，共同促进世界繁荣。

欧盟驻华大使庹尧诲（Jorge Toledo）在视频主旨演讲中指出，欧盟仍然是世界第一大区域性贸易集团，拥有最大的自由贸易协定网络。无论是对内还是对外，欧盟都将继续成为推动全球投资的重要力量，并持续推动公平竞争、自由贸易和开放，这些都符合中国、欧盟和全球的利益。尽管中欧面临诸多挑战，在存在分歧的问题上，双方也可展开对话，这是双方关系成熟的标志。双方都应加强管理双边关系的责任意识，为创造人类更大的福祉而努力。“欧盟渴望与中国建立相互信任的关系，共同展望未来20年的经济合作前景。”

中欧国际工商学院院长、管理学教授汪泓在致辞中表示，过去20年来，中欧经贸往来规模不断扩大、质量日益提高，贸易额增长近9倍，欧盟对华投资增长近3倍，双向投资存量超过2300亿美元。中欧关系保持积极向上势头，实现了互惠共赢，共同为全球问题寻求创新解决方案，为全球经济发展提供强劲动能。这次论坛的主题“互信与共赢”不仅反映了中欧合作的精神，也提供了一个思想框架，来探讨如何在新的全球背景下深化合作。

欧盟中国贸易协会执行主任宋惠安（Gwenn Sonck）在会上表示，虽然全球经济增长放缓，但中国经济比预期表现更好，仍是全球增长速度最快的经济体之一。中国和欧盟双方经济相互依赖，比以往更加需要彼此。“根据我们对在中国的欧盟企业最新调查，60%的受访企业仍觉得中国市场极具投资吸引力。宋惠安说：”对这些企业来说，中国市场举足轻重，因为能提供长期的商业机会，而且中产阶级规模在不断壮大。“我们非常欢迎中国政府最近出台的24条政策举措，可优化外资企业在中国的营商及投资环境，提升他们在中国的投资信心。”

世界贸易组织前总干事、中欧国际工商学院特聘教授帕斯卡尔·拉米（Pascal Lamy）发表闭幕主旨演讲。他表示，中欧国际工商学院是中欧成功合作的范例。在他看来，中国和欧盟之间的关系要充分考虑双方各自的特色。由于地缘政治环境变化、中国经济和科技迅猛发展等原因，中欧在经济方面的互补性在下降、竞争性在上升。但未来20年，还有许多机会和领域去推动双边关系。双方在经济和社会发展、气候变化、减碳脱碳、生物多样性等方面都可进行更多互动，推进更充分的合作。

欧洲管理发展基金会（EFMD）全球总裁、中欧理事埃里克·科尼埃尔（Eric Cornuel）表示，在目前的地缘政治挑战下，期待中国和欧盟之间展开更紧密的合作，打造更有利的环境，增进双方的了解。欧盟中国商会会长徐辰表示，中国和欧盟的合作对全球有深远影响，大家的真知灼见将促进彼此对话，建设性地解决矛盾和挑战，释放出中欧合作更大的潜力。他表示：“期待双方能进一步加强合作，开拓新的合作机会和渠道。”

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