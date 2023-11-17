中国驻印尼大使陆慷在论坛开幕式上发表致辞。人民网记者 曹师韵摄

人民网雅加达11月16日电 （记者曹师韵）11月15日，由中国驻印尼大使馆、中国公共外交协会、印尼主编论坛共同举办的2023年中国—印尼媒体论坛在雅加达成功举行。

中国驻印尼大使陆慷、中国公共外交协会副会长胡正跃、中国外交部原副部长孔铉佑、中国外文局原副局长王刚毅、印尼主编论坛主席及线圈网主编阿里芬、印尼安塔拉通讯社主编伊尔凡、《雅加达邮报》主编陶菲克等出席论坛开幕式，两国30余家主流媒体代表嘉宾参加。本次论坛主题为：高质量共建“一带一路”，建设中印尼命运共同体。

陆慷在论坛开幕式致辞中表示，中印尼媒体是两国全面战略伙伴关系发展、共建“一带一路”合作的见证者、讲述者、参与者、推动者，为两国关系发展做出重要贡献。未来，中印尼媒体人要传承丝路精神，更加通力协作，讲好促进共同发展、互利共赢的故事，讲好促进文明互鉴、民心相通的故事，讲好深化合作、共建命运共同体的故事，助力“一带一路”倡议开启下一个金色十年。

胡正跃表示，中印尼全面战略伙伴关系内涵丰富且充满活力，值得媒体朋友们充分报道、广加宣扬，建议中印尼媒体人今后在服务增进两国人民相互了解、坚持弘扬中印尼友好精神主旋律、充分反映两国务实合作生动实践、促进区域合作等方面继续贡献力量。

阿里芬表示，过去10年来，印尼与中国的关系已经迈上新台阶。非常认同共建“一带一路”倡议所坚持的“共商、共建、共享”先进理念。雅万高铁证明了中国的科技实力，实际上中国在媒体行业、人工智能和电子支付方面也有技术优势。希望中印尼媒体朋友加强交流合作，促进两国民心相通，助力亚洲时代早日到来。

论坛上，中印尼嘉宾围绕从中印尼命运共同体到亚洲命运共同体、以高质量传播促进“一带一路”高质量发展、中印尼全面战略伙伴十年发展下的民心相通等重点议题展开热烈交流、深入研讨、建言献策，共商发展合作大计，共创繁荣美好明天，论坛取得圆满成功。

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