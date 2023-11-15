第二十五届高交会深圳开幕。人民网 王星摄

人民网深圳11月15日电 （王星）11月15日，为期5天的第二十五届中国国际高新技术成果交易会（以下简称“高交会”）在深圳开幕，超过105个国家和地区团组、4925家企业参会参展，展会总面积达到50万平方米，成为史上规模最大、参与国家和地区最多的一届高交会。

本届高交会以“激发创新活力 提升发展质量”为主题，沿用“一展两馆”模式，在福田区的深圳会展中心和位于宝安区的深圳国际会展中心分别设立展区。

其中，福田展区设有国家科技创新成果展、国际科技创新成果展、高技术服务展、专精特新展、新一代信息技术展、环保展、新型显示展、智慧城市展、数字医疗展、高端装备制造展等展区分展区；宝安展区设有清洁能源展、新材料展、空天科技展、应急安全科技展、绿色低碳展、科学实验仪器展等展区分展区。

展会期间将举办132场论坛、签约等科技交流及“双招双引”各类活动，预计发布新成果超过680项，交易额有望取得新突破。

同期举办的2023西丽湖论坛将以“前沿·变革·联结”作为年度主题，于11月15至20日在深圳大学城国际会议中心举办；2023深圳企业创新发展大会旨在促进企业积极参与科技创新、开展交流合作，将于11月17日在光明区云谷国际会议中心举行。

今年恰逢共建“一带一路”倡议提出10周年。本届高交会得到阿联酋、肯尼亚、波兰、俄罗斯、塞尔维亚、希腊、匈牙利等“一带一路”共建国家的高度重视，多个国家由副部级以上官员率团，设立国家展台，展示最新技术与产品，并举办投资环境介绍、路演会等活动。

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