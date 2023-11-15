中外记者在飞亚达计时文化中心参观。人民网记者 鲁扬摄

人民网深圳11月15日电 （常沙、鲁扬、冯雨欣）光影交叠的视频呈现，璀璨夺目的手表展示，蕴含匠心的设计手稿……11月13日，“中外记者看深圳”调研团走进飞亚达计时文化中心，在嘀嗒声中感受深圳钟表业的蓬勃活力。

“全世界每生产10块手表，就有4块产自深圳。”飞亚达计时文化中心馆长章剑峰表示，钟表行业规模虽小，但对许多其他行业有着重大影响，并且钟表本身堪称是一种技术和艺术的完美结合。

手表虽小，却可内藏中华文化大篇章。表盘之上，有栩栩如生的金丝猴苏绣作品，有掐丝珐琅技艺制成的敦煌系列形象……钟表设计与传统文化的碰撞，擦出钟表业审美价值不断提升的火花，让手表由计时工具化身为时尚单品。

手表虽小，却能有“飞天”大本领。章剑峰指出，中国航天手表由飞亚达生产，研发过程涉及原材料、工艺、量具等各方面的突破。航天表直面太空严峻的环境挑战，对生产工艺提出极高要求，全新的应用场景让手表的科技含量逐步增加。

飞亚达于1987年诞生于深圳，在改革开放的浪潮中发展壮大，是深圳钟表业不断成长的缩影。数据显示，中国手表产量占全球产量80%，深圳手表产量占中国产量53%、占全球产量42%。

此次调研团的编辑记者，来自德国、比利时、古巴、意大利、突尼斯、坦桑尼亚等多个国家，涵盖英、法、德、意、西等十几个语种，将通过多语种、全媒体、多平台优势，讲好深圳故事，助力深圳城市国际形象传播。

(责编：苏缨翔、刘慧)