周侃为获奖者颁奖。人民网记者 李培松摄

人民网雅加达11月15日电 （记者李培松）由中国驻印尼大使馆、印尼外交政策协会、中国公共外交协会和中国国际电视台共同主办的第四届“你好，中国！”短视频大赛颁奖仪式14日晚在印尼首都雅加达举行。中国驻印尼大使馆公使周侃、印尼外交政策协会高级研究员索马迪大使、中国公共外交协会副会长胡正跃、中国外交部前副部长孔铉佑等中印尼嘉宾及大赛获奖者出席。本届大赛的主题是“共建未来—纪念中印尼建立全面战略伙伴关系10周年和‘一带一路’倡议10周年”。

周侃在致辞中表示，我们在一个月的时间里就收到了300多幅参赛作品。来自雅加达、万隆、泗水、登巴萨等地的朋友，以纪录片、故事片、音乐剧和动画的形式，为我们讲述了中印尼关系和“一带一路”合作的精彩故事。

周侃表示，在两国元首的战略引领下，中印尼关系保持强劲发展势头。“你好，中国！”短视频大赛已成功举办四届，为印尼朋友提供了一个讲述中印尼友好故事的平台。衷心希望印尼朋友进一步了解中国、讲好中国故事，积极参与两国各领域交往与合作。

胡正跃说，中印尼各领域合作潜力巨大，人文交流取得的进步令人印象深刻，这些参赛作品是两国人民友谊的生动记录。相信会有越来越多的中印尼优秀青年加入到两国友好的伟大事业中来，中国公共外交协会愿进一步加强与两国使馆和印尼外交政策协会的合作，为深化两国合作与友好贡献自己的力量。

索马迪表示，“你好，中国！”短视频大赛是两国合作精神的见证，是创意的表达和两国友谊的体现，它的意义在于讲述的故事、分享的梦想以及搭建的文化桥梁。每一位参与者都展示了他们的创造力与热情，他们是印尼和中国友好关系的纽带。

第四届“你好，中国！”短视频大赛于今年7月启动，最终从300多幅作品中评选出一、二、三等奖，网络人气奖、优秀奖和参与奖。

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