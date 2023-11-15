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中外记者看深圳 | 深圳甘坑古镇：“大隐隐于市”的客家古村落

2023年11月15日10:45 | 来源：人民网-国际频道
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比利时籍记者晓琳（Fanny）在古镇中漫步。人民网 张文捷摄
比利时籍记者晓琳（Fanny）在古镇中漫步。人民网 张文捷摄
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人民网深圳11月15日电 （杨春燕）坐落于深圳市龙岗区的甘坑古镇是深圳十大古村落之一。这里依山傍水，房连巷通，错落有致，犹如藏在都市中的“世外桃源”。11月14日，来自中国、德国、比利时、古巴、意大利、突尼斯、坦桑尼亚等多个国家的中外记者走进这座拥有350年历史的客家小镇，感受浓郁的客家文化，领略别样的田园风光。

在深圳客家话中，“坑”是指小溪流、小水沟。甘坑古镇泉眼遍布，溪水甘甜，故称甘坑。这里曾是客家人聚居地，拥有凉帽、甘坑舞麒麟等非遗物质文化，保存有炮楼院、关帝庙、客家旧村等历史建筑，融于自然山水之中，形成了独特的客家文化载体。

甘坑曾是一个被“遗忘”的角落，为了留住深圳的客家文化，在原来古村落的基础上，围绕“文化+旅游+城镇化”的战略模式，如今的甘坑古镇被打造成集文化、生态、科技、旅游四位于一体的“中国文创第一镇”。走过350个年头的甘坑古镇，如今重新焕发生机和活力，以悠悠古韵、潺潺流水抚慰都市人的忙碌和疲惫，成为“深圳速度”下的一隅宁静。

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