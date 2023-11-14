人民网北京11月14日电 （记者周輖、万宇）11日，由北师大中国教育与社会发展研究院、北师大“一带一路”学院、北师大出版社共同主办的第五届京师“一带一路”论坛在北京师范大学举行。本届论坛主题为“推动共建‘一带一路’进入高质量发展新阶段”，来自政府、高校、研究机构以及企业的嘉宾代表就高质量共建“一带一路”新阶段，“一带一路”与区域国别学学科建设，“一带一路”与企业发展新机遇、新挑战，讲好“一带一路”故事等4个专题进行了研讨交流。

北京师范大学党委书记、北京师范大学中国教育与社会发展研究院院长程建平在开幕式致辞中表示，“一带一路”倡议提出十年来取得亮眼成绩，为全球经济社会发展注入了新动能。北京师范大学将主动对接高质量共建“一带一路”的八项行动，拓展学科建设和人才培养的新空间，建立分层分类的国际合作交流网络，探索构建师范院校“一带一路”人才培养共同体，服务共建“一带一路”走深走实、行稳致远。

国家发展改革委区域开放司司长徐建平指出，要扎实推动共建“一带一路”实现更高质量、更高水平的新发展，可重点做好五方面工作：一是统筹强化系统性，构建高水平立体互联互通网络；二是统筹强化引领性，稳步拓展合作新领域、新空间；三是统筹强化示范性，切实打造务实合作亮点品牌；四是统筹强化机制性，拓展多双边国际交流合作；五是统筹强化体系性，增强全方位支撑保障。

外交部国际经济司副司长郭学军从五方面对“推动共建‘一带一路’进入高质量发展新阶段”进行了阐释，认为这一新阶段是促进亚欧大陆互联互通更加高质量发展的新阶段，是绿色丝绸之路引领、数字丝绸之路赋能的新阶段，是中国式现代化和世界各国的现代化携手并进的新阶段，是承前启后、继往开来的新阶段，也是继续采取行动导向、以务实合作为引领的新阶段。

中共中央对外联络部研究室主任金鑫提出建议：继续打造“一带一路”旗舰项目，充分发挥旗舰项目的示范引领作用；健全“一带一路”合作机制，打造立体化交流平台，完善“一带一路”金融合作体系，探索可持续投融资模式；进一步做好“一带一路”建设与国内区域发展战略的衔接，推动我国先进地区发展经验在“一带一路”建设中发挥更大作用；继续深化“一带一路”相关研究，推动“一带一路”理论与实践创新。

在当天的论坛上，《高质量共建“一带一路”丛书》正式发布。该丛书针对共建“一带一路”热点问题深入调查研究，系统总结了十年来共建“一带一路”建设经验。

(责编：于洋、刘慧)