大疆科技公司展示新款无人机。人民网记者 姜宣摄

人民网阿布贾11月13日电 （记者姜宣）近日，由中国驻尼日利亚大使馆主办，尼日利亚中国总商会承办的第三届“‘一带一路’中国尼日利亚经贸论坛”，在尼首都阿布贾国际会议中心成功举行，作为论坛配套活动的贸易博览会、展览会吸引了60余家在尼中资与本地企业前来进行贸易洽谈、咨询交流。

中国驻尼日利亚大使馆公使级经济商务参赞王颖琦表示，“‘一带一路’中尼经贸论坛”是加强中尼伙伴关系、应对挑战和探索新机遇的重要平台。“一带一路”倡议提出10年以来，尼中两国加强合作，铁路、港口、电站、通信骨干网络等标志性项目相继建成。中方愿同尼方进一步加强合作，推动中尼、中非“一带一路”合作取得实质性成果。

尼联邦众议院议长代表众议院尼中关系众议院委员会主席贾法鲁·雅库布对“一带一路”倡议为尼日利亚做出的发展贡献表示感谢。他表示，中国在尼日利亚的投资建设为尼日利亚提供了更好的国内和跨境互联互通，促进了商品、服务、人员流动和贸易经济一体化，众议院将加强双边关系，更好地服务两国交往。

展会上记者发现，以工程、矿业、农业类领域所需的材料、机械及服务类产品最为吸引人。在山东烟台金鹏矿业机械有限公司的展厅前，一直挤满了客户。公司代表林艳静表示，当前尼日利亚政府鼓励矿产资源开发，是公司产品获青睐的主要原因。她表示，公司产品远销海外60多个国家，拥有多项专利，享有很高声誉，公司凭借先进的加工设备和过硬的技术力量为各类规模的金矿、银矿、铬矿、锂矿等提供领先选矿试验研究、工程设计、设备制造、安装调试、人员培训等“一条龙”服务，企业运营生产效率将会得到大大提升。

江泰保险经纪股份有限公司尼日利亚公司负责人孔伟介绍说，2000年6月成立于北京的江泰公司是中国第一批保险经纪公司，旗下江泰救援服务公司2019年8月被外交部列入“海外救援医疗资源清单”。2016年作为最在尼日利亚成立的保险经纪公司，协助不同行业客户开展了风险研究和管理工作，特别是其中的“守望计划”，让许多在尼同胞得到了及时救治与权益保障。孔伟表示，江泰公司致力于让“一带一路”成为健康之路，将继续中国企业与公民的健康和安全贡献力量。

盈科非洲（尼日利亚）咨询有限公司王振栋博士介绍该公司时表示，公司团队目前以9名当地法律专业人士为核心成员，致力于为在尼中资企业与个人开展法律咨询与服务，涉及地产、矿业、贸易等多个领域，特别是通过相关工作，能有效避免我方因不了解当地法律而产生不必要的麻烦。

以回收、再利用废旧钢铁在尼日利亚起家的星中源集团最新产品，吸引了不少客户驻足。他们以社会上每天大量产生的塑料废品为原料，制成了更加亲近肌肤的被子、枕头、床垫等家居产品，不仅使废物得到重新利用，净化了环境，而且解决大量就业问题，获得尼方高度评价。公司总裁李爽表示，集团旗下的玖星钢结构厂的钢材产品已经成为了尼日利亚大发展中不可或缺的核心材料之一。

在中国文化中心展台，“中国风”在诸多展品中得到了充分体现，书法、茶艺、陶瓷、刺绣等文化产品吸引大量尼日利亚客户观看咨询。接待员是一位受雇于文化中心的尼日利亚姑娘，她对中国文化产品了然于心，尼方人员听后个个翘起大拇指，均表示中国文化博大精深，引人入胜。

同步参加论坛展览的还有几家尼日利亚本地企业，如由纯天然农林业原材料制成的有机饮料、食品等，受到了中国公民特别是女性的关注；民族服装展台里，柔软、宽松的民族服饰给已经进入旱季的尼日利亚增添了几分凉爽。

(责编：于洋、刘慧)