11月12日，沈敏娟大使致辞。人民网记者 霍文摄

人民网乌兰巴托11月13日电 （记者霍文）11月12日，中国驻蒙古使馆与蒙古国中华总商会联合举办2023年领事保护工作四方联席会议和领事协助志愿者会议。中国驻蒙古国特命全权大使沈敏娟及驻蒙古使馆、驻扎门乌德总领馆，中华总商会、华侨协会、中资企业及留学生代表，领事协助志愿者以及蒙古警察总局、移民局官员等四方共百余人与会。

沈敏娟告诉大家，党中央、国务院始终牵挂大家在海外的安危。习近平总书记多次强调，要维护中国海外利益，不断提高保障能力和水平，加强保护力度。国务院专门成立“境外中国公民和机构安全保护工作部际联席会议机制”，第一时间响应海外公民需求，全力帮助海外同胞纾难解困。今年9月1日起，《中华人民共和国领事保护与协助条例》正式实施，我国领保工作法治化、制度化、规范化水平迈上新台阶。

沈敏娟强调，驻蒙古使馆始终把每一位在蒙同胞的安危冷暖放在心间，采取各种方式加大领事保护力度。在旅蒙同胞积极参与下，使馆已经初步建立起一支覆盖蒙古全境、横跨各行业的领事协助志愿者队伍，为在蒙同胞提供更及时、更周到的安全保护。

沈敏娟感谢蒙古移民局与警察局在保护中国公民与企业合法权益方面所作的努力，并希望大家共同努力、彼此关心、相互扶持，共同筑起维护在蒙中国公民与企业权益的“安全长城”。

中国驻蒙古国大使馆公参张阳总结了过去两年使馆在领事保护方面所做工作，使馆警务联络官吉仁就领事协助常识和常见案例处置方法对志愿者进行了培训。

蒙古国警察总局和移民局主管官员，就涉外高发案件、新推出的便利外国人登记办证措施等进行了介绍和讲解，并现场回答了听众提问。总商会和企业以及志愿者代表进行了发言。

参会人员纷纷表示，这次会议内容丰富、实用，拉近了与蒙警察、移民局的联系，彰显了中国政府保护在蒙中国公民与企业合法权益的坚定态度，再次深切感受到使馆就在我们身边，祖国就在我们背后。

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