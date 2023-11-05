人民网安卡拉11月5日电 （记者沈钧）当地时间11月3日，中土能源对话论坛在土耳其伊兹密尔成功举办。活动由国家电投主办，中国驻土耳其大使馆、土耳其驻中国大使馆、土中友好基金会支持，环球网提供媒体支持，主题为“电亮中土，‘碳’梦未来”。

本次论坛分为主题展览、双报告成果发布、“中土能源合作与人文交流”分享、“来吧！‘碳’想家”中土青年对话等环节，旨在探讨可持续能源发展路径，助力中土在能源、文化、经贸等领域交流互通。活动以现场和视频相结合形式举行。土耳其驻华大使伊斯梅尔·哈克·穆萨、中国驻土耳其大使馆经商公参刘毓骅、国家电投副总经理陈海斌、土中友好基金会副主席迈赫迈德·阿里·亚沙尔、环球网总经理单成彪出席活动并致辞。达姆努斯能源与投资公司董事会主席努斯莱特·科梅尔特、土耳其能源与自然资源部国际关系司塞琳·亚拉勒、伊斯坦布尔科奇大学阿尔泰·阿特勒博士、伊兹密尔省社会研究项目主管哈蒂杰·苏娜·比娜、伊兹密尔科技园总经理卡亚汗·代代、巴克尔恰伊大学副校长阿卜杜卡迪尔·哈泽尔奥卢以及中土两国智库、高校、企业等嘉宾代表参加活动。

伊斯梅尔·哈克·穆萨表示，清洁能源转型是各国必须承担的共同责任。在能源多元化方面，不仅要减少碳排放，而且要采取其他有力措施大力推进能源转型，促进清洁能源发展，助力实现环境保护的同时，创造就业和经济增长。随着中土两国在各领域关系的不断发展，双方在清洁能源转型领域建立的伙伴关系将对地区和全球层面产生积极的影响。

刘毓骅表示，十年来，中国已与包括土耳其在内100多个国家和地区开展了能源项目合作，中土“一带一路”能源合作亮点突出，胡努特鲁电厂等众多优质项目为土耳其当地经济注入发展动力，“电亮”百姓生活。随着能源双边合作机制不断完善，能源政策、技术交流日益频繁，为“一带一路”共建国家能源可持续发展，维护全球能源安全稳定发挥了重要的作用。

陈海斌表示，国家电投目前正在全力推进绿色低碳转型发展，光伏、新能源和清洁能源发电装机规模连续多年保持世界第一。今年5月底，胡努特鲁电厂21MW光伏发电项目实现全容量并网，为土耳其绿色能源发展贡献积极力量。未来，国家电投将持续推进中土文化交流，力争搭建中土文化沟通桥梁，愿与各方一道共同推动双方能源合作、文化交流走深走实。

单成彪表示，很荣幸再次出席“电亮中土，‘碳’梦未来”系列活动，该系列活动搭建了中土两国青年文化交流和绿色能源领域实践与发展经验的交流平台。他表示愿继续携手各方，积极发挥自身优势，为促进中土人民交流互鉴注入新的活力。

迈赫迈德·阿里·亚沙尔表示，绿色能源不仅仅是一种选择，更关乎地球生存和人类未来发展。中土双方应抓住绿色能源可持续发展机遇，在太阳能、风能、水力发电和地热能等领域加强合作，携手努力，共同创造绿色未来。

论坛发布了《十载丝路情，共襄绿色梦——2023中国企业在土耳其可持续发展实践报告》和《土耳其能源政策的新近发展：对土耳其-中国能源关系与合作的启示》多语种报告。其中，《2023中国企业在土耳其可持续发展实践报告》探讨回顾了中国企业在土耳其投资项目情况、响应全球可持续发展倡议良好实践，集中展现中国企业对土耳其当地经济、社会、人文、环境的积极贡献。《土耳其能源政策的新近发展：对土耳其—中国能源关系与合作的启示》报告根据土耳其能源政策情况，对土耳其能源发展态势展开分析，并对中土能源合作现状和前景探讨。国家电投新闻中心主要负责人对双报告进行解读，与会嘉宾共同见证双报告成果发布。

在“中土能源合作与人文交流”分享环节，中土两国学者、行业代表分别就“中土能源合作的共识探讨和新形势”和“中、土人文交流成果总结与未来展望”议题进行深入交流，探索实现路径，达成更多共识。其中，阿尔泰·阿特勒博士表示，中土文化互通互动已取得一定成果，下一步应抓住新技术提供的新机遇，为中土青年融合交流创造更多机会。浙江外国语学院环地中海研究院经贸产投研究中心主任、特骋教授陈玉宝表示，近年来，土耳其经济和工业增长对能源的需求逐步增加。中土双方可在风电、太阳能、核电等方面加强合作，实现优势互补。国家电投相关业务负责人介绍了由国家电投支持实施的清华大学TUNEM项目，该项目共接收培训土耳其超过30名核能专业学员，助力实现中土人才交流。

在“来吧！‘碳’想家”中土青年对话环节，来自清华大学、北京外国语大学、伊兹密尔巴克尔恰伊大学等高校学生及上海电力土耳其EMBA公司、上海能科土耳其分公司等青年代表，围绕“清洁能源的创新与更加绿色的未来”“打开环保青年低碳生活的想象力”交流，一致倡议要凝聚绿色发展共识，共担绿色发展责任，切实落实绿色发展行动。

论坛现场还设置主题展和文化体验区。主题展设置“中国企业在土耳其发展建设成果”、2022“来吧！‘碳’想家”中土青年摄影大赛优秀作品两大主题展。在文化体验区，观众观摩并体验了中国毛笔书法和土耳其水拓画的传统文化魅力。

本次活动吸引中土两国政界、学界、媒体界广泛关注，哈电国际、中航国际、中工国际等中国企业代表，中土能源行业代表，清华大学、北京外国语大学、伊兹密尔巴克尔恰伊大学等高校学生，土耳其NTV电视台、伊赫拉斯通讯社等中土主流媒体近百人在线上、线下参与活动。

(责编：艾雯、刘慧)