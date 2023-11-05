人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

 中国驻蒙古国大使馆举办与在蒙教师留学生新学年座谈会 

2023年11月05日14:40 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网乌兰巴托11月4日电 （记者霍文）11月3日，中国驻蒙古国大使馆举办与在蒙教师、留学生新学年座谈会，中国驻蒙古国大使沈敏娟、公使衔参赞张阳、参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙、领侨处主任石永斌等出席，在蒙工作的40余名公派和志愿者教师以及各高校120余名中国留学生代表参加。

11月3日，沈敏娟大使在座谈会讲话。驻蒙古使馆供图

11月3日，沈敏娟大使在座谈会讲话。驻蒙古使馆供图

沈大使与老师、同学亲切交流，表示当前中蒙关系发展势头很好，两国高层互访频繁，各领域交流合作不断拓展，为大家在蒙工作、学习提供了重要保障。大家是展示中国形象、讲述中国故事、传承中蒙友好的重要群体，要筑牢理想信念，树立正确三观；牢记留学初衷，聚焦学业专业，切实学有所成；还要增强自我保护意识和安全防范意识，自觉抵御不良诱惑，谨防网络电信诈骗；严格遵纪守法，遵守校规校纪，尊重当地风俗。

11月3日，驻蒙古使馆座谈会现场。驻蒙古使馆供图

11月3日，驻蒙古使馆座谈会现场。驻蒙古使馆供图

沈大使表示，明年是中蒙建交75周年，习近平主席访蒙10周年，中蒙友好合作关系条约缔结30周年，两国建立全面战略伙伴关系10周年，中国驻蒙古国使馆愿与在蒙教师和留学生们一道，为持续深化中蒙传统友谊、推动双边关系提质升级作出积极努力。

11月3日，驻蒙古使馆座谈会现场。驻蒙古使馆供图

11月3日，驻蒙古使馆座谈会现场。驻蒙古使馆供图

中国驻蒙古国大使馆文化处、领侨处分别结合留学生组织工作和领保工作进行了宣讲，教师和留学生代表分享了工作和学习心得体会。大家踊跃提问、充分交流，气氛热烈活跃。

(责编：艾雯、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部