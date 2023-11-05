人民网乌兰巴托11月4日电 （记者霍文）11月3日，中国驻蒙古国大使馆举办与在蒙教师、留学生新学年座谈会，中国驻蒙古国大使沈敏娟、公使衔参赞张阳、参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙、领侨处主任石永斌等出席，在蒙工作的40余名公派和志愿者教师以及各高校120余名中国留学生代表参加。

11月3日，沈敏娟大使在座谈会讲话。驻蒙古使馆供图

沈大使与老师、同学亲切交流，表示当前中蒙关系发展势头很好，两国高层互访频繁，各领域交流合作不断拓展，为大家在蒙工作、学习提供了重要保障。大家是展示中国形象、讲述中国故事、传承中蒙友好的重要群体，要筑牢理想信念，树立正确三观；牢记留学初衷，聚焦学业专业，切实学有所成；还要增强自我保护意识和安全防范意识，自觉抵御不良诱惑，谨防网络电信诈骗；严格遵纪守法，遵守校规校纪，尊重当地风俗。

11月3日，驻蒙古使馆座谈会现场。驻蒙古使馆供图

沈大使表示，明年是中蒙建交75周年，习近平主席访蒙10周年，中蒙友好合作关系条约缔结30周年，两国建立全面战略伙伴关系10周年，中国驻蒙古国使馆愿与在蒙教师和留学生们一道，为持续深化中蒙传统友谊、推动双边关系提质升级作出积极努力。

11月3日，驻蒙古使馆座谈会现场。驻蒙古使馆供图

中国驻蒙古国大使馆文化处、领侨处分别结合留学生组织工作和领保工作进行了宣讲，教师和留学生代表分享了工作和学习心得体会。大家踊跃提问、充分交流，气氛热烈活跃。

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