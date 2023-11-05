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法国“小王子”将携手法中交流促进会助力中国儿童艺术作品走向世界

2023年11月05日14:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎11月4日电 （记者何蒨）11月1日，法国知名童话作品《小王子》作者安托万·德·圣-埃克苏佩里的青年基金会秘书长奥利维埃·达盖先生向法中交流促进会发来致辞，宣布圣埃克苏佩里基金会已授权法中交流促进会，将作家圣-埃克苏佩里及他创造的“小王子”作为2024年国际艺术联创联展儿童绘画的创作主题。

法国作家安托万·德·圣-埃克苏佩里的作品《小王子》在世界上家喻户晓，首次出版距今已有80多年。根据圣-埃克苏佩里青年基金会秘书长奥利维埃·达盖先生介绍：“《小王子》是当今世界上翻译最多的非宗教书籍，已有超过560个翻译版本。”此次，基金会将联手法中交流促进会，以“小王子”为主题，向来自中国及世界各地的小朋友征集艺术作品，参加即将于明年1月在卢浮宫卡鲁塞尔厅举办的“国际艺术联创联展——龙年春节走进卢浮宫”活动。

今年6月，由联合国教科文组织协会世界联合会和法中交流促进会联合主办的“国际艺术联创联展”在法国卢浮宫卡鲁塞尔厅成功举办。联合国教科文组织协会世界联合会代表、中国驻法国大使卢沙野、法中交流促进会主席亚丁等出席开幕式，展览汇集来自中国、法国、美国、加拿大、瑞士、澳大利亚等20多个国家的数万名儿童报名，800幅作品参加展览，获得各国媒体、艺术机构、儿童与家长的高度关注和热烈反响。

法中交流促进会主席亚丁指出：“2024年是中法建交60周年，我们期待通过国际艺术联创联展，将中国与世界各地儿童的艺术创作汇聚在‘小王子’主题下，用童真的想象力来构筑艺术与文化的人类共同体。”

(责编：艾雯、刘慧)

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