人民网迪拜11月4日电 （记者管克江、任皓宇）首届迪拜商业论坛11月1日-2日在迪拜举行。来自100多个国家的2000多名各界代表围绕“变动中的经济力量：迪拜与全球贸易的未来”这一主题，就全球化、外商直接投资、数字化转型、新兴市场等议题进行了深入讨论。与会代表纷纷表示，中国是迪拜最重要贸易伙伴之一，期待同中方加强全方位合作，实现更大互利共赢。

今年初，迪拜提出了”D33“经济议程，目标是到2033年实施100个转型项目，使迪拜的经济总量和对外贸易额均翻一番，在未来十年新增400个主要贸易伙伴城市。迪拜商业论坛作为实施“D33”经济议程的重要平台，旨在探讨合作，共谋发展。

迪拜商业论坛一景。 迪拜商会供图

阿联酋经济部长阿卜杜拉在开幕式主旨演讲中表示，全球经济的快速变动对很多国家的韧性和适应能力提出了挑战。阿联酋致力于经济多元化、开放和可持续发展，在全球和地区不确定性中表现出韧性。今年上半年，阿联酋经济增长了3.7%，特别是非石油经济增长了5.9%。他强调，这彰显了阿联酋对实行经济开放和国际合作的承诺。

迪拜水电局首席执行官赛义德介绍了迪拜在能源转型方面采取的举措，包括在全球公用事业部门中首次采用纳米卫星维护和提升电力和水务网络系统，第一个采用元宇宙技术发布虚拟平台等。

“我们正在与来自200多个国家和地区的合作伙伴共同建设迪拜。”迪拜金融市场兼纳斯达克迪拜交易所首席执行官哈米德·阿里表示，近年来，越来越多的中国企业来到迪拜，迪拜可以助力中国企业更好开拓区域和国际市场，实现共同发展。

欧洲央行前行长让·克洛德·特里谢表示，地缘政治冲突、通胀高企、人工智能技术发展等对全球经济和金融转型带来深远影响。“面对各种挑战和不确定性，各国只有加强合作、扩大开放，才能实现共同发展繁荣”。特里谢接受记者采访时表示，金融在经济发展和社会生活中发挥着重要作用。中国采取一系列措施推动金融高质量发展值得赞赏。“中国金融业对外开放持续深化，中国稳慎扎实推进人民币国际化，有益于经济高质量发展。”

牛津大学研究全球化与发展问题的教授伊恩·戈尔丁表示，全球格局正在发生根本性变化，主要表现为新兴经济体的群体性崛起。从长远来看，这种变化对世界是有利的。在这一过程中有更多地区民众摆脱贫困，生活水平不断提高，国际格局也更加平衡。我们应当顺应变革趋势，主动做出调整。

牛津大学研究全球化与发展问题的教授伊恩·戈尔丁（右一）表示，全球格局的变化是结构性的，各国特别是西方国家必须顺应变化。迪拜商会供图

迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·卢塔接受记者采访时表示，通过建立经贸联系和促进可持续发展，各方将能够共同应对挑战，提升民众生活水平。迪拜处在共建“一带一路”的关键节点，中国是迪拜第一大贸易伙伴。迪拜将充分发挥自身优势，充当东西方交流的重要桥梁。统计显示，中国作为迪拜最大贸易伙伴和最大投资来源国的地位不断巩固，已有超过8000多家中资企业投资兴业，仅今年上半年就有664家中国企业落户迪拜。穆罕默德·卢塔说，阿中经贸领域发展潜力巨大。“阿中经贸和投资关系日益深化。期待更多阿联酋企业到中国投资，为阿中和地区的可持续发展注入新动力”。

人民网记者采访迪拜创新企业家索莱曼·里法伊（右一），索莱曼表示期待加强与中方合作。塔里克·易卜拉欣 摄

论坛期间，迪拜相关机构宣布了一系列合作协议。迪拜综合经济区管理局宣布设立价值5亿迪拉姆的风险投资基金，为初创企业提供支持。迪拜商会同多个合作伙伴签署合作协议，其中包括同皇家贝尔特展览公司共同成立中国创新中心，这也是中东地区首个专为中国企业展示创新技术与服务的平台。据介绍，迪拜商会中国创新中心将为中国企业展览展示、贸易代表团组织等提供支持，帮助中国企业特别是智慧城市、清洁技术、先进制造等领域的科技创新型企业进入迪拜市场。

在迪拜第二副酋长艾哈迈德（前排右起第四位）见证下，迪拜综合经济区管理局宣布设立价值5亿迪拉姆的风险投资基金。迪拜商会供图

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