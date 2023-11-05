人民网曼谷11月4日电（记者孙广勇）11月4日，在老挝苏发努冯大学建校20周年之际，苏发努冯大学孔子学院举办“云南援建老挝苏发努冯大学孔子学院中文教学楼建设”奠基仪式。中国驻琅勃拉邦总领事张社平、老挝教育体育部部长普·西玛拉翁、琅勃拉邦省副省长本倰·玛尼冯、苏发努冯大学校长维拉·阿诺拉等嘉宾出席奠基仪式。

老挝苏发努冯大学孔子学院中文教学楼建设奠基仪式。中国驻琅勃拉邦总领馆供图

老挝苏发努冯大学孔子学院院长宋旻英介绍了孔子学院五年来所取得的成绩和今后的发展规划。他表示，学院将继承和发扬昆明理工大学和苏发努冯大学的光荣传统，扎根老挝北部地区，为当地学校、企业、民众提供中文教育、汉语水平等级考试、赴华留学奖学金生推荐、国际科技合作等服务。这座中文教学楼将成为孔子学院的重要标志之一，不仅为学生提供更好的教学环境和设施，同时也将成为孔子学院扩大中文教育影响力、推动文化交流的重要平台。

“老挝苏发努冯大学孔子学院中文教学楼建设项目”为云南省商务厅对老挝援建项目，该项目为云南省首个对苏发努冯大学的援建项目，于今年7月获得批准建设。中文教学楼占地1100平米，内含6间教室、1间会议室、2间办公室。中文教学楼建成后，将极大改善苏发努冯大学孔子学院的办学条件，提升办学规模。能够为更多的老挝学生提供更好的学习环境和学习资源。同时，孔子学院还将引进更多的平台与资源，汇聚力量支持孔子学院办学，汇聚资源推动中文教育事业的发展。

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