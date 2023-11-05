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联合国多家机构警告：妇女儿童成为巴以冲突最大受害者

2023年11月05日09:08 | 来源：新华网
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新华社日内瓦11月4日电（记者王其冰）联合国多家机构3日联合发布声明警告说，妇女、儿童及新生儿的生命健康安全在巴以冲突中首当其冲受到威胁，其伤亡人数占比突出。

这是11月2日在加沙南部城市汗尤尼斯一处市场拍摄的儿童。新华社发

这是11月2日在加沙南部城市汗尤尼斯一处市场拍摄的儿童。新华社发

联合国儿童基金会、联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处、联合国人口基金和世界卫生组织联合发布的声明说，巴以持续冲突导致当地医疗设施受损停摆、大批人群流离失所、断水断电以及食物和药品获取受限，这些正在严重扰乱孕产妇、新生儿和儿童卫生健康服务。随着14家医院和45个初级保健中心关闭，孕产妇及新生儿无法获得所需的紧急产科服务。

10月24日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，一名男子手持一名儿童的照片在遭以色列袭击的建筑废墟进行搜救。新华社发

10月24日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，一名男子手持一名儿童的照片在遭以色列袭击的建筑废墟进行搜救。新华社发

根据加沙卫生部门的数据，截至11月3日，加沙地带共有2326名妇女和3760名儿童死亡，占因冲突丧生人数的67%，另有数千人受伤。声明呼吁冲突各方遵守国际人道主义法，保护平民和包括提供医疗保健服务在内的民用基础设施，特别是为儿童提供相应的特殊保护。

这是10月23日在加沙地带南部联合国近东救济工程处一所附属学校内拍摄的流离失所的儿童。新华社发

这是10月23日在加沙地带南部联合国近东救济工程处一所附属学校内拍摄的流离失所的儿童。新华社发

目前加沙一半以上的人口躲避在联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的设施中。根据该机构评估，生活在其中的约4600名孕妇和380名新生儿需要医疗护理。

(责编：艾雯、贾文婷)

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