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日本政府大规模经济刺激计划效果难言乐观

2023年11月05日09:01 | 来源：新华网
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新华社东京11月4日电（国际观察）日本政府大规模经济刺激计划效果难言乐观

新华社记者钟雅 欧阳迪娜

日本政府日前召开临时内阁会议，通过了一项包括减税在内的经济刺激计划，总额超过17万亿日元（约合1130亿美元），以应对国内通货膨胀等经济问题。

分析人士指出，这项计划只注重短期社会福利，并未从根本上解决束缚经济增长的结构性问题，效果难言乐观。

日本内阁府当天发布经济刺激计划文件，提出旨在促进经济转型的一系列措施，其中包括减税和向低收入家庭发放补贴等。同时，日本政府还将在提高收入、促进地方经济、促进国内投资、应对人口结构问题和促进社会变革等方面推出一系列措施。

据了解，日本政府将编制约13.1万亿日元的补充预算，为经济刺激计划提供资金。加上地方政府和私营部门的投资，日本政府期待将经济刺激计划总规模扩展至约37.4万亿日元。

过去30多年来，日本工资和投资增长乏力。去年以来，由于进口商品价格大幅上涨并持续向下游传导，日本通胀水平不断攀升。截至今年9月，日本消费价格指数（CPI）涨幅已连续18个月超过日本央行2%的调控目标。在此背景下，居民收入持续下降。截至8月，扣除物价上涨因素后，日本实际工资收入连续17个月同比减少，实际家庭消费连续6个月同比下滑。

多重困境下，日本个人消费疲软，而美联储此前激进加息，也令日元承受持续贬值的巨大压力。庆应大学教授白井早由里表示，日元过度贬值令消费者购买力下降，企业的投资和生产也因此趋缓。

日本政府文件显示，新计划将使年经济增长率提升约1.2%。不过，多位经济学家的计算结果并不支持官方预估数据。

野村综合研究所经济学家木内登英预估，该计划对日本实际国内生产总值的推升效果仅为1.19%；日本大和证券首席经济学家岩下真理的估算值是0.8%至1.0%。

SMBC日兴证券公司高级经济学家宫前耕也表示，由于减税和发放津贴是暂时性的，因此效果有限。此外，从长期看，计划中针对能源价格上涨提出的补贴措施，实际上也与节能减碳的趋势背道而驰。

《日本经济新闻》刊文指出，不从根本上提升经济增长力，只一味提高社会福利，是在进一步加重财政问题，并把压力传给下一代人。

(责编：艾雯、贾文婷)

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