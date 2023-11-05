新华社华盛顿11月3日电（记者邓仙来）美国国防部3日发表声明，宣布将向乌克兰提供新一批价值4.25亿美元的军事援助。

声明说，这笔对乌军事援助资金由两部分组成，其中1.25亿美元由总统拜登行使行政权力直接批准，相关武器将从美国国防部库存中直接调取。这是2021年8月以来，美国国防部第50次受权调取援乌武器。其余3亿美元来自美国国会此前批准的援乌资金，包括国会近期为避免联邦政府陷入“停摆”而通过的短期拨款法案中的援乌资金。联邦政府将用这笔资金从军火商处采购相关武器。

声明所列清单显示，此次援乌武器包括与“国家先进地对空导弹系统”“海马斯”多管火箭炮系统适配的导弹和火箭弹，以及155毫米和105毫米口径炮弹、“陶”式反坦克导弹、“标枪”反坦克导弹、超过300万发轻武器弹药和手榴弹，以及用于打击无人机的激光制导弹药等。

声明还敦促国会兑现承诺，批准更多援乌资金。拜登政府10月20日向国会提出一项总额约1060亿美元的特别拨款请求，主要用于增加对以色列和乌克兰的援助。该请求未获得由共和党控制的众议院批准。众议院11月2日通过一项拨款法案，单独批准了特别拨款请求中143亿美元的援助以色列资金。

(责编：艾雯、贾文婷)