新华社重庆11月4日电（记者赵佳乐、周思宇）对很多人来说，“飞虎队”这个名字并不陌生，但这个名字的由来、他们在中国大地上经历的故事，却鲜为人知。

近日，应中方邀请，美国飞虎队老兵及后代一行30多人来华参访。11月1日，美中航空遗产基金会主席格林，飞虎队老兵莫耶、麦克马伦一行抵达重庆。1日下午，他们参观了重庆史迪威博物馆，再次走近那段两国人民共同抗战的峥嵘岁月。

11月1日，飞虎队老兵莫耶（前左）在重庆史迪威博物馆参观。新华社记者 王全超 摄

1941年，一大批美国青年飞行员在陈纳德将军的率领下，组成美国志愿援华航空队来到中国，他们也被中国人民亲切地称为“飞虎队”，而这个名字的由来一直众说纷纭。

其中一种说法是，当时，美国志愿援华航空队使用的是P-40战斗机，战斗机的机头画着鲨鱼头像，十分醒目。但昆明民众没怎么见过鲨鱼，将画像错认为老虎，一些记者将航空队称为“飞老虎”。陈纳德将军及其同僚觉得这个名字不错，于是在设计军标时，就以“Flying Tigers”为图案，飞虎队因此扬名。

据本次参访成员之一、陈纳德将军的外孙女嘉兰惠介绍，自己的外公早在1937年就来到了中国。“我期待这次重庆之旅很久很久了。”嘉兰惠说，“这里是我的外公曾为之战斗、为之付出的地方。”

《中国空军抗战史》作者唐学锋介绍，据相关资料记载，1939年至1941年，陈纳德曾在重庆亲眼见到这座城市遭受轰炸。他在相关作品中提到，正是在重庆的这段时间，陈纳德发现了日本空军作战的特点与规律，并针对性地发明了“打了就跑”的空中游击战术。“打了就跑”战术在陈纳德后来组建的飞虎队中被广泛使用，成为战胜日本空军的重要法宝。

嘉兰惠介绍，陈纳德之后选择留在中国，因为他喜欢中国人民，他看到了这些人愿意为了共同的使命献出自己的生命，而他自己也是如此。

抗日战争期间，中美两国人民在抗击日本法西斯的斗争中同仇敌忾，经受了血与火的考验，结下了深厚友谊。2000多名飞虎队员献出了宝贵的生命。中国人民与美国飞行员同气连枝，不惜一切代价为他们提供救助，200多名遇险飞行员得到救助，数千中国民众在救援行动中献出生命。

四川省成都市建川博物馆里存放着一本《美军飞行员华北地区避难须知》，手册以图例和字母详细标明了八路军和新四军两支军队的手势和发音，并告诉美军士兵，如果在八路军或新四军的防区内迫降或跳伞，将可迅速得到救助。

这本手册上如此记载中国军人——（译文）他们军纪严明，他们令出必行……

本次的参访成员之一，今年98岁的老兵麦克马伦说，“当我们不幸遭遇机械故障或者被敌人击中而不得不跳伞时，我们知道中国人民一定会找到并救助我们。”

“在战争年代我们并肩作战，在和平年代，我们也要做永远的伙伴。”他说。

11月1日，美中航空遗产基金会主席格林（右一），飞虎队老兵莫耶（左一）、麦克马伦（中）在重庆史迪威博物馆合影留念。 新华社记者 王全超 摄

“我很开心能看到你们为牺牲的人们，为他们所经历的事情所献上的敬意，很开心看到他们在中国被铭记。”嘉兰惠说，“我看到了中国这些年来的发展。有时候我会想，如果我的外公也能看到今天的中国，那该有多好。”

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