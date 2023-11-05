新华社阿比让11月4日电（记者郑扬子）科纳克里消息：几内亚过渡政府武装部队参谋长易卜拉希马·索里·邦古拉4日下午在国家电视台发表声明说，几内亚前军政府领导人越狱后，过渡政府目前已控制局面。

声明说，过渡政府军队对闯入监狱的武装人员展开有力反击，部分武装人员和越狱人员已被捕，过渡政府基本控制局面。邦古拉呼吁几内亚民众保持冷静。

据几内亚新闻网报道，过渡政府军队已将越狱的几内亚前军政府领导人穆萨·达迪斯·卡马拉带回监狱。此前，几内亚过渡政府司法部长阿方斯·查尔斯·赖特在社交平台发布的消息说，过渡政府军队已抓回一名前军政府军官。

当地居民告诉新华社记者，在首都科纳克里卡卢姆区仍可听到零星枪声。

当地时间4日清晨5时左右，一伙不明身份的武装人员闯入位于卡卢姆区的监狱，协助卡马拉及另两名几内亚前军政府军官越狱。几内亚过渡政府军队随即封锁通往卡卢姆区的道路。

2008年12月，卡马拉发动政变并成为军政府领导人，后于2010年1月失去权力，开始海外流亡。2021年12月，卡马拉返回几内亚，随即被指控暴力镇压2009年9月在科纳克里发生的游行示威，该事件造成150多人死亡、千余人受伤。去年9月，卡马拉被关押至卡卢姆区的监狱。

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