人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

几内亚过渡政府说已控制前军政府领导人越狱后局面

2023年11月05日08:54 | 来源：新华网
小字号

新华社阿比让11月4日电（记者郑扬子）科纳克里消息：几内亚过渡政府武装部队参谋长易卜拉希马·索里·邦古拉4日下午在国家电视台发表声明说，几内亚前军政府领导人越狱后，过渡政府目前已控制局面。

声明说，过渡政府军队对闯入监狱的武装人员展开有力反击，部分武装人员和越狱人员已被捕，过渡政府基本控制局面。邦古拉呼吁几内亚民众保持冷静。

据几内亚新闻网报道，过渡政府军队已将越狱的几内亚前军政府领导人穆萨·达迪斯·卡马拉带回监狱。此前，几内亚过渡政府司法部长阿方斯·查尔斯·赖特在社交平台发布的消息说，过渡政府军队已抓回一名前军政府军官。

当地居民告诉新华社记者，在首都科纳克里卡卢姆区仍可听到零星枪声。

当地时间4日清晨5时左右，一伙不明身份的武装人员闯入位于卡卢姆区的监狱，协助卡马拉及另两名几内亚前军政府军官越狱。几内亚过渡政府军队随即封锁通往卡卢姆区的道路。

2008年12月，卡马拉发动政变并成为军政府领导人，后于2010年1月失去权力，开始海外流亡。2021年12月，卡马拉返回几内亚，随即被指控暴力镇压2009年9月在科纳克里发生的游行示威，该事件造成150多人死亡、千余人受伤。去年9月，卡马拉被关押至卡卢姆区的监狱。

(责编：艾雯、贾文婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部