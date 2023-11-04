新华社西班牙港11月3日电 通讯：探访加勒比首个“一带一路”落地项目

新华社记者朱婉君 辛悦卫

加勒比岛国特立尼达和多巴哥首都西班牙港往南约30公里，坐落着一座现代化工业园。作为共建“一带一路”合作在加勒比地区首个落地项目，由中资企业建设的凤凰工业园在不久前完工并交付特多方面。

凤凰工业园位于特多第二大港利萨斯角港，定位为高附加值环保轻工业园区。近年来，特多政府希望改善长期依赖油气资源导致的经济结构单一问题，积极推动经济多元化转型，重视发展非能源行业。

“凤凰工业园对特多而言非常重要，尤其为轻工业投资者提供了产业空间。”凤凰工业园业主、特多工业和贸易部监管下设立的特种国营企业——技术开发和企业发展有限公司副总裁丹尼尔·邓肯在接受记者采访时表示。

新建成的凤凰工业园是特多第22个轻工业园。邓肯认为，建设凤凰工业园契合该国发展战略，将为当地创造更多就业机会，为经济增长注入活力。

凤凰工业园由中国北京建工集团承建、中国进出口银行融资支持。北京建工集团特多凤凰工业园项目经理王涛向记者介绍，该园区是拉美和加勒比地区首个实现5G网络覆盖的工业园，为入驻企业铺设了信息化快车道；此外，该园区运用人工智能、大数据、物联网等技术，在综合安防、便捷通行、设施管理、能效管理和智慧环保五大领域为入驻企业保驾护航。

记者看到，在占地约58万平方米的园区内，水、电、燃气、通信、污水处理、绿化等配套设施已建设完备。此外，5座单体5000平方米的标准厂房已拔地而起，形成一片“示范区”，为率先入驻的企业提供了生产经营场地。

“这是我们在海外开设的首家厂房。”园区首家入驻中资企业——广东东莞市莎米特箱包有限公司特多分公司负责人黄秋菊告诉记者，该厂尚处试产阶段，目前已培训20多名当地员工，预计未来两条生产线正式投产后，至少需要50名工人以实现每天生产1000个箱包。

在黄秋菊看来，凤凰工业园作为加勒比地区的“一带一路”名片，区位优越、交通便捷，可联通南北美洲，辐射拉美和加勒比地区。此外，园区在税收、出口等方面具有优惠政策，对企业“很有吸引力”。

特多投资促进局局长塞古·阿莱恩告诉记者，该机构多次在国内外为凤凰工业园举办招商引资活动，目前，已有10余家当地和外资企业签约入驻凤凰工业园，另有多家企业表达了入驻意愿，园区招商工作“正如我们所预期的那样顺利推进”。

近些年，中国与特多经贸往来和人员交流日益频繁。阿莱恩告诉记者，在中方邀请下，特多投资促进局近期派两名员工到中国学习经济特区发展和融入全球价值链等方面的经验，员工回到特多后分享了许多值得借鉴的做法，使力求进一步参与全球价值链的特多看到更多发展机遇。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)