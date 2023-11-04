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综合消息：以色列总理表示将全速推进战事 黎巴嫩真主党领导人警告冲突或将升级

2023年11月04日13:28 | 来源：新华网
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新华社北京11月4日电 综合新华社驻外记者报道：以色列总理内塔尼亚胡3日说，以方将全速推进战事，拒绝“任何不涉及释放被扣押以色列人”的临时停火。黎巴嫩真主党领导人赛义德·哈桑·纳斯鲁拉3日首次就新一轮巴以冲突发表公开讲话，警告说如以色列不停止袭击加沙地带，巴以冲突或将升级为地区冲突。

正在中东地区访问的美国国务卿布林肯3日在以色列特拉维夫召开记者会时表示，“人道主义暂停”是他当天与以色列领导层讨论的重要议题之一，包括暂停方式、时间、地点等具体内容。美方认为，以色列不能重新占领加沙地带，以方也明确表示没有这一打算。在此基础上，美方正与地区各方讨论巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）被击败后加沙地带的治理方式问题。4日，布林肯将在约旦与约旦、沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋以及埃及等国外长举行会晤。

内塔尼亚胡3日晚发表电视讲话说，以方拒绝“任何不涉及释放被扣押以色列人”的临时停火。以方不会停止战斗，直至取得胜利并实现既定目标，即消灭哈马斯、让被扣押人员获释以及恢复以色列公民的安全。内塔尼亚胡表示已向美方阐述了上述立场。

纳斯鲁拉3日在电视讲话中警告，如果以色列不能停止对加沙地带的袭击，巴以冲突或将升级为地区冲突。纳斯鲁拉说，美国应为当前加沙地带的局势负责，以色列只是美国正在利用的工具。真主党已准备好应对美国在地中海部署军舰等威胁。他还表示，黎巴嫩南部边境与以色列的对抗可能进一步升级，这取决于以色列的行为，真主党已经为一切可能做好准备。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门3日晚发表声明说，加沙城希法医院门口的医疗车队当天遭以色列军队空袭，造成至少15人死亡、60人受伤。另据巴勒斯坦多家媒体报道，加沙地带北部一处难民收容所3日晚遭以军空袭，数十人死伤。

法国外交部3日说，加沙地带的法国文化中心当天被以色列炮弹击中，法国要求以色列对此作出解释。另据法国媒体报道，以色列2日对加沙地带连续轰炸期间，法新社驻加沙地带的办公室遭到袭击，受损严重。

洪都拉斯外长雷纳3日通过社交媒体宣布召回洪都拉斯驻以色列大使。雷纳表示，鉴于当前加沙地带巴勒斯坦平民遭受的严重人道主义局势，洪都拉斯总统卡斯特罗决定致电并召回洪驻以色列大使罗伯托·马丁内斯，以商讨相关局势。（参与记者：王卓伦、张天朗、邓仙来、谢昊、刘宗亚、柳伟建、唐霁、吴昊）

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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