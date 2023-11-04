新华社巴西利亚11月3日电 通讯：弄潮“新工业化”——中企助力巴西数字经济和绿色发展

新华社记者卞卓丹 周永穗

“以数字技术为出行和支付注入新活力，以提高新能源车普及率助力绿色发展，以创新让人们的生活更加方便、更可持续，既是我们的事业，也是我们的期待。”中国企业滴滴旗下的99出行平台创新总监蒂亚戈·伊波利托这样描述滴滴和99出行平台在巴西“新工业化”时代的目标使命及实现方式。

近年来，越来越多的中国企业基于国内市场培育积累的数字技术和平台运营经验，将中国智能、绿色方案引入巴西，为推动当地中小企业发展、助力巴西加快“新工业化”步伐作出贡献。

2018年，滴滴收购99出行平台，把中国经验与巴西市场具体需求相结合，创造具有本地特色的出行解决方案。目前，99出行平台业务已扩展至巴西全国5570个市镇中的3300多个，覆盖率近60%。针对部分市镇摩托车出行需求，滴滴还为其量身定制了共享摩托车服务99Moto，“为当地乘客提供了一种崭新的、灵活的、经济的出行选择”。

数据显示，过去12个月中，这一平台为超过4000万用户提供了服务，并为大量驾驶者创造了灵活就业机会。

随着出行业务扩大、客户数量增加和相关数据累积，99出行平台在巴西的数字化创新逐渐扩展到移动支付领域。2020年7月该平台推出了名为“99Pay”的数字支付服务。

在通过数字技术改变巴西出行模式的同时，99出行平台还于2022年4月在巴西牵头成立了可持续出行联盟，得到比亚迪巴西公司、BV银行等来自电动汽车制造、汽车租赁、能源及金融行业的12家相关企业的积极响应。

在联盟合作框架下，300辆比亚迪D1电动车即将于年底前加入99出行平台，从而形成一支规模达1000辆的巴西最大电动汽车车队；此外，联盟还拟大幅提升电动汽车在巴西市场的渗透率，并新建大量公共充电装置。

中企深耕巴西“新工业化”，给巴西人的生活带来很多改变。伊波利托告诉记者，99出行平台九成以上员工来自本地，帮助大量城市居民解决了生计问题。来自里约的利利安介绍说，她对灵活就业情有独钟，加入99出行平台后，她成为了网约车司机，随后就有了“票子、房子、车子”。

巴西经济研究所基金会报告显示，99出行平台迄今已为巴西创造110多万个灵活就业机会，对该国国内生产总值（GDP）的影响超过100亿美元。

展望未来，伊波利托表示，“计划将更多的中国电动汽车引入巴西网约车市场”。对此，行业分析人士指出，这将形成中国数字服务业拉动制造业出口的良性循环，同时为巴西的可持续交通和绿色发展作出贡献。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)