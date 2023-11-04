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共话中国经济新机遇丨泰国副总理：进博会正为全球企业带来新机遇

2023年11月04日09:29 | 来源：新华网
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新华社曼谷11月3日电（记者高博 王媛媛）泰国副总理兼商务部长普坦·威乍耶猜近日表示，进博会传递了中国持续对外开放的决心，充分展示各方扩大合作的意愿，正为全球企业尤其是中小企业带来新机遇。

11月1日，泰国副总理兼商务部长普坦·威乍耶猜在泰国曼谷接受中泰媒体联合采访。新华社记者 王腾 摄

11月1日，泰国副总理兼商务部长普坦·威乍耶猜在泰国曼谷接受中泰媒体联合采访。新华社记者 王腾 摄

本月1日，普坦在赴上海参加第六届中国国际进口博览会前接受中泰媒体联合采访。他表示，中国市场是全球最大、最具活力的市场之一，中国持续对外开放让全世界尤其是泰国受益。

普坦介绍，泰国今年将以“可持续发展推动业务”为主题参加进博会，将组织20家泰国食品和饮料企业参展，重点展示泰国食品产业潜力。此次率企业代表团参加进博会，普坦希望促进两国中小企业间的合作。“在推动双方技术创新型中小企业合作方面，我希望可以构筑一座桥梁。双方的充分沟通，能够使泰国企业更好地了解中国中小企业的创新观念和措施。”

中国已经连续多年成为泰国最大贸易伙伴。在普坦看来，进博会为泰国企业进入中国市场拓展了更多渠道，给泰国企业提供了充分展示潜力和能力的机会。

普坦介绍，在本届进博会期间，他将率代表团与中国多个省级代表团进行会谈。“与中国地方代表团建立联系和进行对话是促进双方合作的第一步，有助于进一步提升两国贸易往来。”

本届进博会预计将迎来154个国家、地区和国际组织的来宾，涵盖最不发达国家、发展中国家和发达国家。普坦认为，进博会为各国提供了平等的展示平台和机会，彰显了构建人类命运共同体理念。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。普坦认为，进博会对践行共建“一带一路”倡议具有促进作用，中国开放市场的决心和推动共建“一带一路”的实践反映了中国为促进各国互联互通、共同发展作出的努力。他表示，开展贸易合作能够造福各国人民，让民众获得实实在在的好处，将真正有利于世界和平发展。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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