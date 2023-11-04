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法国机构：法中前沿科技合作稳步推进

2023年11月04日09:27 | 来源：新华网
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新华社巴黎11月3日电（记者徐永春）法国国家科学研究中心日前在其官网刊文说，中国和法国在中微子、伽马射线暴等前沿科技领域稳步推进合作，近期多个中国科学界代表团陆续访问法国，有利于双方进一步加强科技合作。

这篇文章说，10月17日至19日，法国国家科学研究中心陆续迎来中国社会科学院、中国国家自然科学基金委员会和中国科学院的代表团。其中，中国科学院与法国国家科学研究中心续签了合作框架协议。

文章援引法国国家科学研究中心驻北京办事处主任菲利普·阿诺的话说，这些代表团陆续来访，表明了中国“加强国际合作，特别是与欧洲合作的意愿”。

文章指出，过去10年来，中国通过对科研的大量投入、培养大批高水平科研人员、吸引国内外人才以及积极开展国际合作，在全球科学领域已进入领先行列。中国很多科学实验室和大学往往背靠科技园区，园区内有企业孵化器和大型产业集团，这极大地加速了科研成果向产业创新的转移。

据介绍，中法两国近年来在前沿科技领域的合作项目稳步推进。例如，法国国家核物理与粒子物理研究所积极参与了中国的江门中微子实验项目。中法两国科研机构也在用于探测太空伽马射线暴的SVOM天文卫星项目上开展合作。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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