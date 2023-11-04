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以色列总理：拒绝“任何不涉及释放被扣押以色列人”的临时停火

2023年11月04日09:20 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷11月3日电（记者王卓伦 张天朗）以色列总理内塔尼亚胡3日晚发表电视讲话说，以方将全速推进战事，拒绝“任何不涉及释放被扣押以色列人”的临时停火。以色列不允许燃料进入加沙地带。

内塔尼亚胡表示，以方不会停止战斗，直至取得胜利并实现既定目标，即消灭巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）、让被扣押人员获释以及恢复以色列公民的安全。他说，以军正在激烈作战，对哈马斯目标的空袭是“持续的和前所未有的”。

当天，内塔尼亚胡与到访的美国国务卿布林肯举行了会晤。内塔尼亚胡在讲话中说，他已向美方阐述了以方上述立场。

联合国大会紧急特别会议10月27日表决通过了约旦代表阿拉伯国家提交的关于当前巴以局势的决议。决议呼吁立即实现持久的人道主义休战，从而促成停止敌对行动。决议要求各方遵守国际法，保护平民，呼吁以色列撤销加沙地带北部紧急疏散令，反对强行迁移巴勒斯坦平民。决议重申应以“两国方案”为基础，寻求巴以冲突的公正持久解决。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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