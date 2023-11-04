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王毅同沙特外交大臣费萨尔通电话

2023年11月04日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京11月3日电  11月3日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同沙特外交大臣费萨尔通电话。

　　费萨尔表示，感谢中方在巴以冲突问题上主持公道，支持阿拉伯国家倡议主张，赞赏中方发挥大国作用，努力推动安理会采取行动。沙特呼吁立即停火，确保救援物资尽快运抵加沙，缓解人道主义灾难。

　　王毅说，联大紧急特别会议高票通过阿拉伯国家提出的决议，反映了国际社会的强烈呼声和人心向背，中方坚定支持。作为本月安理会轮值主席国，中方将继续为恢复和平尽最大努力，推动安理会履行责任，发挥作用，凝聚共识，尽快出台有助于缓解当前危机、维护巴勒斯坦人民正当权利的决议。

　　王毅表示，沙特是具有重要影响力的地区大国。中方赞赏沙特当年积极促成“两国方案”，期待并相信沙特将继续同其他阿拉伯国家一道，为实现地区和平作出努力。中方愿同沙特和各方加强沟通协作，推动尽快召开更具权威性的国际和会，为落实“两国方案”达成新的共识，明确具体步骤。

　　费萨尔表示，“两国方案”是解决巴勒斯坦问题、实现持久和平的最有效方案，沙特将继续为之努力，推动即将召开的阿盟峰会凝聚更大共识。

　　双方还就中沙关系交换了意见，表示将加强战略沟通，深化各领域合作，携手推动中沙全面战略伙伴关系持续向前发展。

　　《 人民日报 》（ 2023年11月04日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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