本报记者 高 乔文/图

第十届北京香山论坛会场。

近日，第十届北京香山论坛在京举行。本届论坛以“共同安全 持久和平”为主题，共有99个官方代表团、19国国防部长、14国军队总长（国防军司令）、6个国际组织代表及专家学者和各国观察员等1800余名嘉宾出席，参会代表数量和层级创历史新高，特别是发展中国家、国际和地区组织的参与度大幅提升。

时隔4年，北京香山论坛恢复线下举办，多国政要及专家学者齐聚一堂，围绕全球安全挑战、亚太安全局势、南方国家安全诉求等国际社会关注的热点议题展开讨论，共同寻求维护世界和平良方，探索新型安全之路。

直面全球安全挑战

“面对变乱交织的世界，各国休戚与共、安危共担。”中国中央军委副主席张又侠在论坛开幕式上发言表示，“此次论坛，我们以‘共同安全 持久和平’为主题，就是期望同各方同心协力，携手落实全球安全倡议，共建人类安全共同体，为变乱交织的世界注入更多确定性、稳定性和正能量。”

本届论坛举办“大国责任与全球安全合作”“发展中国家在全球安全中的作用”“亚太安全架构：现状与未来”“地区安全与发展：路径与目标”4场全体会议及“东北亚安全趋势与塑造”“中东安全新架构”“欧洲和平重构”“海上军事危机预防与管控”“核风险与全球安全”等8场分组会议和特色专题研讨活动，紧扣国际社会安全关切，为与会各方共议安全难题、求解安全之策、促进安全合作提供平等发声机会。

上合组织副秘书长博博诺夫·肖赫鲁赫表示，当前，世界多极化趋势加强，各国相互依存程度加深，数字技术加速发展，国际社会面临的安全威胁和挑战日益复杂。无论是恐怖主义、气候变化、传染病疫情等全球性问题，还是地区冲突和紧张局势，都对世界和平与繁荣构成严重威胁。维护安全和稳定、妥善应对各种威胁和挑战、解决全球发展问题仍然是全人类共同的愿景和呼声。

韩国外国语大学国际研究部教授黄载皓表示，当前，国际形势动荡加剧，部分地区力量面临失衡。俄乌冲突、巴以冲突等正在打破欧洲和中东地区的力量均势。亚太地区局势相对平稳，但近年来，美国推动“脱钩断链”“去风险化”，亚太地区发展不确定性增强。中美两国持续进行风险管控和对话沟通，对地区安全稳定至关重要。

挪威国防大学防务分析研究所研究员莉泽洛特·奥德加德表示，地缘政治冲突加剧地区安全局势的不稳定性，俄乌冲突正在推动欧洲安全态势重组。维护联合国、世贸组织等多边机制，坚持不干涉他国内政、不使用武力解决国家间冲突是欧盟和中国共同认同的基本原则，双方在维护现有全球治理基本原则、避免新冷战等国际事务中有共同利益，也能共同发挥重要作用。

“全球正面临核秩序恶化的风险。”美国宾夕法尼亚大学政治学助理教授费恩纳表示，当前，全球安全态势的变化不仅发生在网络科技、外太空科技和人工智能的军事应用等非传统军事技术领域，也体现在全球核秩序的变化。二战后，全球主要大国建立起以核不扩散条约为中心的核秩序，为全球核军控构建重要基础。全球主要大国消弭分歧、开展合作至关重要，避免核战争符合全球各国的安全利益。

关注亚太安全前景

解读亚太地区和平发展“密码”，关注地区安全局势前景，是北京香山论坛一直以来的重点议程。亚太地区安全局势在本届论坛上备受瞩目。

“数十年来，亚太地区保持和平稳定与经济发展，创造亚太奇迹。背后驱动力是什么？我们能从中找到一种独特的‘亚太模式’。”上海国际问题研究院院长陈东晓分析，亚太地区多国秉持开放的区域主义，是亚太地区保持和平发展的重要驱动因素，各国共同遵守相关规章制度，平等协商，展开合作。此外，务实经济合作是亚太地区得以快速增长的重要原因，地区国家坚持发展优先，致力互利合作，以自由贸易推动地区一体化。

东盟秘书长高金洪表示，东盟自成立以来一直积极推动多方对话，开展系列对外交往活动，与外部伙伴一道通过各种机制开展合作。东盟地区论坛、东亚峰会以及东盟防长扩大会等机制为参会各国展开多边协商搭建平台，也帮助参会各国开展双边活动，促进对话与合作。此外，东盟积极推动多国缔结东盟友好合作条约，如今已有54个国家和地区加入。

“全球地缘政治不断演化，我们也面临此起彼伏的安全挑战。”柬埔寨副首相兼国防大臣迪西哈表示，柬埔寨的历史告诉我们，解决冲突的最好方法是通过和平谈判，减少暴力，终止暴力。各国必须携手应对多重挑战，维护全球安全和繁荣。我们也敦促大国致力于维护多边体系，推动多边主义发展对全球安全合作至关重要。

“在亚太地区安全问题协调解决的过程中，中国发挥贡献者、推动者和引领者的重要作用。”复旦大学国际问题研究院院长吴心伯表示，其一，中国奉行防御性、负责任的安全和国防政策，本身就是对亚太地区和平形势的重要贡献；其二，中国为亚太地区安全问题的管控和解决发挥重要推动作用，如朝鲜半岛核问题上，中国曾经主持六方会谈，在南海问题上，中国推动南海行为准则谈判等；其三，中国提出全球安全倡议，对引导亚太各国制定正确的安全政策、处理好相互之间的安全关系提供重要安全观借鉴。

新加坡国防部长黄永宏认为：“未来10年，各国防务部门最重要的任务就是要避免亚太地区发生武力冲突，欧洲和中东发生的事情绝不能在亚太地区上演。如果亚太、欧洲和中东同时发生冲突，将给世界带来灭顶之灾。我们必须竭尽所能避免冲突的发生，解决争端。”

反映南方安全诉求

“让更多的发展中国家拿到‘麦克风’、享有‘话语权’，是北京香山论坛的一大特点。”北京香山论坛秘书处办公室副主任赵小卓表示，本届论坛在全体会议环节专门设置了“发展中国家在全球安全中的作用”议题，在平行分组会议和小型研讨会环节设置了“全球南方”与全球安全治理、金砖国家扩员的意义、发展中国家对全球化的期待等议题，受到发展中国家代表的普遍欢迎。

“我不仅带来了尼日利亚的观点，也带来了非洲声音。”尼日利亚国防部长阿布巴卡尔表示，非洲大陆一直处在许多安全问题的前沿，当今世界面临的许多安全挑战在非洲都有所体现。全球性安全挑战需要多边解决方案，传统大国和新兴大国都应该在其中发挥作用。各国都应做到外交沟通优先于军事对抗，遵守和支持国际法，以合作推动技术进步，促进可持续发展。

印度尼西亚国防部副部长赫林德拉表示，在各种互相交织的挑战面前，没有哪个国家可以单打独斗。大国的立场和决定会影响全球安全和中小国家的福祉。现在，个别西方国家的单边主义、霸权主义对全球和平造成威胁。我们呼吁尊重各国主权和领土完整，遵守国际法。一个平衡和公正的安全架构对国际社会每个成员都是有益的，应该确保各方的声音都可以被听到。

“当前，全球传统安全问题与非传统安全问题交织。和平稳定和持续发展始终是全球南方国家的核心诉求。一方面，南方国家呼唤一个更加公平正义的国际秩序，渴望本国的意见得到国际社会的广泛尊重；另一方面，面对全球卫生健康安全、气候变化、网络安全、人工智能的军事应用等非传统安全挑战，南方国家希望跟上新兴技术发展步伐、参与新兴技术和全球安全治理规则的制定，避免‘技术鸿沟’和治理赤字。”复旦大学金砖国家研究中心副主任江天骄表示，正因如此，中国提出全球安全倡议，强调坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，获得全球南方国家的认同和支持。

中国提出全球安全倡议以来，得到100多个国家和国际组织积极响应，该倡议已写入中国与其他国家、国际组织交往合作的众多双多边文件。本届论坛的主题“共同安全、持久和平”也体现了全球安全倡议的核心理念。

中国外交部部长助理农融表示，下一步，为推动全球安全倡议进一步走深走实，行稳致远，扩大维护共同安全国际共识，中方将持续同各方围绕全球安全问题，开展多种形式的对话交流。中方将适时举办以全球安全倡议为主题的高级别活动，同各方加强理念交流，深化政策沟通，进一步凝聚国际社会合作，应对挑战，维护共同安全的共识。

(责编：岳弘彬、牛镛)