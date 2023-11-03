叶烛

在美国缅因州的安德罗斯科金河畔，坐落着一个3万多人口的小城刘易斯顿。美国媒体说，这里是美国最安全的城市之一。当地时间10月25日晚，连续的枪声打破了这里的安宁，一场大规模枪击案造成至少22人死亡、数十人受伤。枪击案第二天，刘易斯顿街道空空荡荡，人们躲在家中避难，当地媒体形容这座小城为“鬼城”。

缅因州枪击事件触目惊心。然而就在之后周末的万圣节期间，美国多地又发生数起枪击事件，造成多人伤亡。今年8月，9岁的芝加哥女孩萨拉比·梅迪纳在踩着滑板车买冰淇淋的途中，不幸遭到枪击身亡。5年前，这个爱笑的女孩儿的母亲也丧生于罪犯的枪口之下。

在美国，超过4人受伤或死亡的枪击案定义为大规模枪击案。大规模枪击案发生的频率之高、后果之悲惨，令人咋舌。

英国广播公司（BBC）10月27日援引“枪支暴力档案”（Gun Violence Archive）的数据指出，2023年全美已经发生了560起大规模枪击案件。过去3年，美国每年发生的大规模枪击案件都在600起以上，这意味着，枪击流血事件几乎每天就要发生2起。2021年，48830人死于与枪械相关的伤害。美国有线电视新闻网（CNN）日前报道，美国今年以来已经有至少1400名青少年或儿童死于枪击事件；2020年，枪支暴力成为美国青少年儿童的第一杀手。

10月26日，卫报网站发表题为《为什么多年的大规模枪击案之后，美国仍在试图理解枪支暴力？》的文章。文章开头便提到，每次发生大规模枪击案后，人们都会问同一个问题：罪犯是如何得到枪支的？美国的白人至上主义和大规模枪杀之间的关系是什么？如何防止这类事件继续发生？

根据盖洛普咨询公司的一项调查，57%的受访美国人表示，希望出台更严格的控枪法案。但美国的枪支安全立法阻碍重重：两党分歧严重，各州立法差距较大，而联邦立法出台迟缓，自相矛盾。事实上，美国各州多次试图制定控枪法律，但都难逃“雷声大、雨点小”和“来回翻烧饼”的结局。在美国，全国步枪协会（NRA）是最强大的枪械游说组织，他们有大把预算来影响国会的枪械政策。在过去几个竞选周期，NRA等支持枪支自由的组织持续花费着比对手更多的游说资金。

同时，社会不平等、种族矛盾等美国长期存在的社会问题加剧枪支暴力。美国“制止枪支暴力教育基金”（Educational Fund to Stop Gun Violence）报告指出，美国枪支暴力频发的根源包括收入不平等、贫穷、公共住房和服务的缺乏、学校失责、底层人群看不到希望，以及高危人群获得枪支非常容易等。在政策、社会地位和法律上的结构性不平等，让有色人种群体很难获得发展机会，成为枪支暴力的根源之一。

1791年通过的美国宪法第二修正案规定，“纪律良好的民兵，对于一个自由国家的安全实属必要；故人民持有和携带武器的权利，不得予以剥夺。”200多年过去了，人们却总是悲伤地看到，一声声枪响，一次次地击碎所谓“人人得享不可剥夺的生存与自由”的美国梦。同枪支文化、个人权利、利益集团、党派政治等诸多问题纠葛在一起的枪支暴力，成为美国社会中难以抹去的人权污点。

(责编：徐祥丽、常红)