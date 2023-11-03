人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际观察：枪支暴力，美国社会难以抹去的人权污点

叶烛
2023年11月03日16:00 | 来源：人民网-国际频道
小字号

在美国缅因州的安德罗斯科金河畔，坐落着一个3万多人口的小城刘易斯顿。美国媒体说，这里是美国最安全的城市之一。当地时间10月25日晚，连续的枪声打破了这里的安宁，一场大规模枪击案造成至少22人死亡、数十人受伤。枪击案第二天，刘易斯顿街道空空荡荡，人们躲在家中避难，当地媒体形容这座小城为“鬼城”。

缅因州枪击事件触目惊心。然而就在之后周末的万圣节期间，美国多地又发生数起枪击事件，造成多人伤亡。今年8月，9岁的芝加哥女孩萨拉比·梅迪纳在踩着滑板车买冰淇淋的途中，不幸遭到枪击身亡。5年前，这个爱笑的女孩儿的母亲也丧生于罪犯的枪口之下。

在美国，超过4人受伤或死亡的枪击案定义为大规模枪击案。大规模枪击案发生的频率之高、后果之悲惨，令人咋舌。

英国广播公司（BBC）10月27日援引“枪支暴力档案”（Gun Violence Archive）的数据指出，2023年全美已经发生了560起大规模枪击案件。过去3年，美国每年发生的大规模枪击案件都在600起以上，这意味着，枪击流血事件几乎每天就要发生2起。2021年，48830人死于与枪械相关的伤害。美国有线电视新闻网（CNN）日前报道，美国今年以来已经有至少1400名青少年或儿童死于枪击事件；2020年，枪支暴力成为美国青少年儿童的第一杀手。

10月26日，卫报网站发表题为《为什么多年的大规模枪击案之后，美国仍在试图理解枪支暴力？》的文章。文章开头便提到，每次发生大规模枪击案后，人们都会问同一个问题：罪犯是如何得到枪支的？美国的白人至上主义和大规模枪杀之间的关系是什么？如何防止这类事件继续发生？

根据盖洛普咨询公司的一项调查，57%的受访美国人表示，希望出台更严格的控枪法案。但美国的枪支安全立法阻碍重重：两党分歧严重，各州立法差距较大，而联邦立法出台迟缓，自相矛盾。事实上，美国各州多次试图制定控枪法律，但都难逃“雷声大、雨点小”和“来回翻烧饼”的结局。在美国，全国步枪协会（NRA）是最强大的枪械游说组织，他们有大把预算来影响国会的枪械政策。在过去几个竞选周期，NRA等支持枪支自由的组织持续花费着比对手更多的游说资金。

同时，社会不平等、种族矛盾等美国长期存在的社会问题加剧枪支暴力。美国“制止枪支暴力教育基金”（Educational Fund to Stop Gun Violence）报告指出，美国枪支暴力频发的根源包括收入不平等、贫穷、公共住房和服务的缺乏、学校失责、底层人群看不到希望，以及高危人群获得枪支非常容易等。在政策、社会地位和法律上的结构性不平等，让有色人种群体很难获得发展机会，成为枪支暴力的根源之一。

1791年通过的美国宪法第二修正案规定，“纪律良好的民兵，对于一个自由国家的安全实属必要；故人民持有和携带武器的权利，不得予以剥夺。”200多年过去了，人们却总是悲伤地看到，一声声枪响，一次次地击碎所谓“人人得享不可剥夺的生存与自由”的美国梦。同枪支文化、个人权利、利益集团、党派政治等诸多问题纠葛在一起的枪支暴力，成为美国社会中难以抹去的人权污点。

(责编：徐祥丽、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部