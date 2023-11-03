新华社北京11月3日电 题：停火止战，不能再等

新华社记者

10月7日开始的新一轮巴以冲突迄今已造成双方上万人死亡。“人间地狱”“儿童坟墓”，这是国际舆论对当前加沙地带现况的形容。大量平民尤其是儿童的死亡，激发起人类共有的悲悯之心，巴以局势亟需缓和，停火止战不能再等。

巴以争端由来已久，新一轮冲突爆发以来，最令人揪心、痛心的是平民死亡的数量急剧上升。国际社会要求保护平民、停火止战的呼声越来越强烈。联大紧急特别会议近日表决通过了约旦代表阿拉伯国家提交的关于当前巴以局势的决议，要求各方遵守国际法，保护平民，呼吁立即实现持久的人道主义休战。即使是在支持以色列的美国、英国等西方国家内部，声援巴勒斯坦、要求立即停火和解除对加沙封锁的呼声也在高涨，游行示威不断。

每个人的生命都很珍贵，冲突各方都应充分保障平民生命安全，国际法特别是国际人道主义法应该得到遵守。联合国秘书长古特雷斯说，武装冲突的任何一方都不能凌驾于国际人道主义法之上。联合国人权事务高级专员沃尔克·图尔克警告各方，违反人道法将产生后果，犯下战争罪行者将被追究责任。

以色列在此轮冲突中对加沙地带包括难民营等目标进行持续轰炸及“全面封锁”等做法，连日来遭到多方谴责。约旦、智利等多国召回驻以色列大使，玻利维亚宣布与以色列断交。以色列与阿拉伯国家关系急剧恶化，媒体报道，沙特已暂停由美国推动的沙以关系正常化谈判，若以军对加沙发动全面地面战，以色列恐将在国际上面临更加被动局面。

巴以是搬不走的邻居，一方的安全不可能建立在另一方的不安全基础之上。冲突相关各方都应清楚，只有谋求共同安全才能实现自身的安全，政治解决才是解决各方合理安全关切的正道，让仇恨蒙蔽理智，一味诉诸武力，永远不可能创造和平。以暴易暴，冤冤相报，仇恨叠加，结果是任何一方都将永无宁日，地区和平进程恐将陷入更加难解的死结。

当务之急是停火止战，避免更多的平民伤亡，避免更大的人道主义灾难。国际社会各方都应为此而努力，大国尤其应该带头遵守国际法，为局势缓和负起应有的责任。对于当前巴以局势不断恶化的局面，美国难辞其咎。美国在联合国安理会对相关草案一次次否决，阻挠实现人道主义停火的努力，同时对中东地区增兵，实际上扮演了拱火的角色。国际社会敦促美方采取负责任态度，顺应国际社会普遍呼声，针对当前加沙局势最迫切需要的停火、保护平民、提供人道主义准入等问题，跟安理会其他成员一道，推动安理会尽早采取有意义、负责任的行动。

加沙地带的人间惨剧还在继续。国际社会一切有良知的人都在呐喊：停火止战，不能再等！

(责编：曹欣悦、崔译戈)