新华社北京11月3日电 以色列军方2日说，以军地面部队已包围加沙地带北部主要城市加沙城。

随着加沙地带人道主义危机持续恶化，国际社会要求以色列停火的呼声不断高涨。

完成合围

以色列国防军发言人丹尼尔·哈加里2日说，以军地面部队已完成对加沙城的合围，正与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员“面对面”近距离战斗，攻打哈马斯的前哨、指挥部和发射阵地。

以军总参谋长赫齐·哈莱维说，以军从三面包围了加沙城，已在城内展开行动。加沙城位于加沙地带北部，一侧毗邻地中海，是加沙地带人口最稠密的城市，也是哈马斯大本营所在。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡2日早些时候说，以军地面部队已“突破”加沙城郊区，继续向前挺进，“战斗进入白热化阶段”。

加沙地带消息人士说，以军正全力向加沙城南郊推进，试图切断当地从北向南的所有道路。

据以色列《国土报》援引军方通报报道，自10月31日以来，18名以色列军人在加沙地带地面行动中阵亡，包括一名营长。11月1日晚，一名预备役军人在贝埃里集体农庄被一枚加沙方向射来的迫击炮弹炸死。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门2日发表声明说，新一轮冲突爆发以来，以军在加沙地带的行动已导致巴方9061人死亡、3.2万余人受伤。另外，在约旦河西岸，130多名巴勒斯坦人死于以军或武装犹太定居者枪下。

人道灾难

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处主任专员菲利普·拉扎里尼2日说，过去24小时，联合国设在加沙地带北部的4座学校遇袭，24人死亡。这些学校被临时改建成难民营，安置流离失所的加沙地带居民。

巴勒斯坦官方通讯社“瓦法”2日报道，以军当天空袭位于加沙地带中部的布赖杰难民营，造成至少15人死亡。以军2日连续第三天对加沙北部的杰巴利耶难民营实施空袭，造成数十人死伤。

由7名独立调查员组成的联合国专家小组2日说，加沙地带巴勒斯坦人面临“种族灭绝的严重风险”。他们呼吁以色列实施人道主义停火，允许救援物资进入加沙。

以色列常驻联合国日内瓦办事处代表团谴责上述声明，称这种说法“令人愤慨且非常令人不安”。以方认为哈马斯拿平民当“人盾”，把平民死伤归咎于哈马斯。

以色列切断了对加沙地带的水、电、燃料等供应。截至2日，只有大约300辆运载食品和药物的卡车陆续获以方批准进入加沙，对加沙民众而言可谓杯水车薪。

以色列军方先前称，以军可考虑放行燃料进入加沙，但前提是必须保证燃料只送到医院、不到哈马斯手中。内塔尼亚胡2日又说，以方并未同意。

美国政府2日重申反对全面停火的立场，但表示将推动冲突“暂停”，以便援助平民和撤离人员。白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比说，这类“暂停”应为“临时”“局部”措施。美国国务卿安东尼·布林肯2日再次访问以色列，寻求推动此事。（王宏彬）

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